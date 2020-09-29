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    Forbes розкрив реальну місію американських бомбардувальників у Чорному морі

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    Реальна місія польоту бомбардувальників B-52 в Чорному морі могла полягати у вивченні російських загоризонтних радіолокаційних станцій, які використовувалися для виявлення літаків НАТО - Forbes розкрив реальну місію американських бомбардувальників у Чорному морі
    Реальна місія польоту бомбардувальників B-52 в Чорному морі могла полягати у вивченні російських загоризонтних радіолокаційних станцій, які використовувалися для виявлення літаків НАТО

    Бомбардувальники B-52 виконували «роль приманки», - вважають журналісти

    Американські стратегічні бомбардувальники B-52, здійснюючи політ над акваторією Чорного моря, виконували «роль приманки». До такого висновку прийшли журналісти американського фінансово-економічного журналу Forbes, опублікувавши нову статтю про активність НАТО біля кордонів Російської Федерації.

    Автори матеріалу нагадали, що 28 серпня та 4 вересня кілька американських стратегічних бомбардувальників B-52 здійснили тривалий політ в районі Чорного моря.

    У Forbes впевнені, що літаки ВПС США взяли участь в серйозній розвідувальної операції НАТО, за допомогою якої командування військового блоку планувало отримати інформацію про роботу російських радарів ППО, винищувачів і радіолокаційних станцій дальньої дії.

    Американські журналісти звернули увагу, що разом з B-52 політ здійснили британські літаки-розвідники RC-135. «Це, в свою чергу, свідчить про те, що бомбардувальники, беручи участь в розвідувальній операції, грали роль якоїсь «приманки»», – пише RT.

    На думку американських журналістів,  реальна місія польоту бомбардувальників B-52 в Чорному морі могла полягати у вивченні російських загоризонтних радіолокаційних станцій, які, судячи з усього, використовувалися для виявлення літаків НАТО. Мова може йти про російські комплекси РЛС «Соняшник» і «Контейнер».

    «Не виключено, що екіпажі RC-135 сподівалися зареєструвати сигнали РЛС, що знаходяться на великій від них відстані і зрозуміти, наскільки швидко і точно винищувачі зможуть скоординувати свої дії з операторами радарів», – резюмують журналісти Forbes.

    Як повідомлялося 14 вересня, три стратегічні бомбардувальники ВВС США В-52Н у супроводі винищувачів Повітряних сил Збройних сил України патрулювали повітряний простір нашої країни.

    Нагадаємо, 4 вересня бомбардувальники США з'явилися у повітряному просторі України вперше за 26 років. Командування американських Військово-повітряних сил заявило, що це були навчання щодо інтеграції з українськими винищувачами.

    РФ розцінила польоти літаків США над Україною як відпрацювання ракетних ударів.

    Чорне море США НАТО політ літак Forbes
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