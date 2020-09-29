Японія збирається побудувати завод на Місяці



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Завод буде розташовуватися біля Південного полюса Місяця, де, за розрахунками вчених, повинні знаходитися поклади льоду Фото: Jaxa

Завод дозволить добувати питну воду та паливо на супутнику Землі

Японське агентство аерокосмічних досліджень має намір до 2035 року побудувати на Місяці завод, який буде займатися виробництвом водневого палива.

Про це в понеділок, 28 вересня, повідомило агентство Kyodo.

Зазначається, що підприємство буде розташовуватися в районі Південного полюса супутника Землі. Там можуть бути поклади льоду, з якого будуть отримувати питну воду, кисень і водень. Останній, вважають вчені, можна застосовувати як паливо для переміщень як Місяцем, так і для польотів між ним і навколомісячною космічною станцією.

«Створення подібного заводу дало б можливість значно знизити витрати на транспортування палива із Землі. Крім того, успішна реалізація проекту допоможе прискорити темпи освоєння Місяця і космосу», – вважають в Агентстві.

Крім того, Японія планує співпрацювати з США в будівництві орбітальної космічної станції Gateway. Країни також будуть обмінюватися інформацією про дослідження Місяця і разом розробляти апарати для його вивчення і освоєння.

До слова, NASA планує у 2024 році вперше відправити на Місяць жінку.

Як відомо, NASA та ESA запускають проєкт захисту Землі від астероїдів.

Також повідомлялося, що вчені NASA зафіксували аномалію у магнітному полі Землі.