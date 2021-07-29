  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Японські дизайнери створили дивовижні кімоно для країн-учасниць «Олімпіади-2020» (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Усі кімоно, представлені в Токіо, виготовлені з японською точністю, з урахуванням особливостей культури країн - Японські дизайнери створили дивовижні кімоно для країн-учасниць «Олімпіади-2020» (фото)
    Усі кімоно, представлені в Токіо, виготовлені з японською точністю, з урахуванням особливостей культури країн
    Фото: Кimono.piow

    Україна, Албанія, Нова Зеландія, Білорусь та багато інших країн відтепер мають унікальні кімоно з описом до кожного

    У рамках проведення «Олімпіади-2020» у Токіо японські дизайнери пошили унікальні кімоно, які відображають культуру країн, що беруть участь у спортивних змаганнях. Цю красу можна побачити на сайті Кimono.piow.

    На кімоно, створеному для України, зображено лелек, соняшники, традиційні вишивані орнаменти, а також пам'ятник князю Володимиру.

    1 з 15
    на весь екран згорнути
    Японські дизайнери створили дивовижні кімоно для країн-учасниць «Олімпіади-2020» (фото)
    Японські дизайнери створили дивовижні кімоно для країн-учасниць «Олімпіади-2020» (фото)
    Японські дизайнери створили дивовижні кімоно для країн-учасниць «Олімпіади-2020» (фото)
    Японські дизайнери створили дивовижні кімоно для країн-учасниць «Олімпіади-2020» (фото)
    Японські дизайнери створили дивовижні кімоно для країн-учасниць «Олімпіади-2020» (фото)
    Японські дизайнери створили дивовижні кімоно для країн-учасниць «Олімпіади-2020» (фото)
    Японські дизайнери створили дивовижні кімоно для країн-учасниць «Олімпіади-2020» (фото)
    Японські дизайнери створили дивовижні кімоно для країн-учасниць «Олімпіади-2020» (фото)
    Японські дизайнери створили дивовижні кімоно для країн-учасниць «Олімпіади-2020» (фото)
    Японські дизайнери створили дивовижні кімоно для країн-учасниць «Олімпіади-2020» (фото)
    Японські дизайнери створили дивовижні кімоно для країн-учасниць «Олімпіади-2020» (фото)
    Японські дизайнери створили дивовижні кімоно для країн-учасниць «Олімпіади-2020» (фото)
    Японські дизайнери створили дивовижні кімоно для країн-учасниць «Олімпіади-2020» (фото)
    Японські дизайнери створили дивовижні кімоно для країн-учасниць «Олімпіади-2020» (фото)

    Автори українського кімоно розповіли: «Дві лелеки, соняшникові квіти, що представляють цю країну, мають прихований візерунок з писанок, а статуя Великого князя Київського, який, як кажуть, відкрив цю країну, та силует пшениці роблять її природним для України. Це змальовує історію. Включаючи дизайн з українських народних костюмів на рукавах та комірцях, ви можете відчути екзотику, а контраст між жовтим та синім кольорами українського прапора справляє сильне враження на всю роботу».

    Відомо, що Україна, Албанія, Нова Зеландія, Білорусь та багато інших країн відтепер мають унікальні кімоно з описом до кожного. Видно неозброєним оком, що роботи виконані з великою любов’ю, ретельно та з урахуванням символіки кожної країни.

    Додамо, що днями перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла в третє коло тенісного турніру на Олімпіаді. В 1/16 фіналу вона здолала опір представниці Австралії Айли Томлянович.

    Раніше до чвертьфіналу в парних змаганнях тенісисток вийшли сестри Людмила і Надія Кіченок.

    Читайте також: Повний розклад змагань Олімпіади в Токіо: усі фінали і медалі
    Теги: Олімпіада Японія мистецтво
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Японські дизайнери створили дивовижні кімоно для країн-учасниць «Олімпіади-2020» (фото)