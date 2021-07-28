Олімпіада-2020. Усі результати змагань 28 липня
У п’ятий день Ігор українці залишилися без медалей
На фініш п’ятого дня Олімпіади збірна України прийшла з доробком четвертого. Наша команда залишилася без медалей Ймовірно, міг поборотися за нагороду дзюдоїст Кеджау Ньябалі. Він вдало подолав 1/16 фіналу, а вже в наступній стадії був дискваліфікований. В сутичці проти призера чемпіонату світу Довлата Бобонова з Узбекистану Кеджау застосував больовий прийом і поєдинок зупинили. Українець божиться, що нічого забороненого не робив, але узбек заверещав так, що судді віддали йому перемогу. У підсумку Бобонов став бронзовим призером.
Всі призери Ігор 28 липня
Велоспорт, чоловіки, шосе, гонка з роздільним стартом
1. Прімож Рогліч (Словенія) – 55:04.19
2. Том Дюмулен (Нідерланди) +1:01.39
3. Роан Денніс (Австралія) +1:03.90
Жінки, шосе, гонка з роздільним стартом
1. Аннемік ван Влетен (Нідерланди) – 30:13.49
2. Марлен Ройссер (Швейцарія) +56.47
3. Анна ван дер Брегген (Нідерланди) +1:01.63
Гімнастика спортивна, чоловіки, багатоборство, особиста першість
1.Даїкі Насімото (Японія)
2.Жотен Сяо (Китай)
3.Микити Нагроний (ОКР)
Академічне веслування, жінки, двійка парна
1. Румунія – 6:41.03
2. Нова Зеландія +3.79
3. Нідерланди +4.70
Чоловіки, двійка парна
1. Франція – 6:00.33
2. Нідерланди +0.20
3. Китай +3.30
Жінки, четвірка розпашна без рульового
1. Австралія – 6:15.37
2. Нідерланди +0.34
3. Ірландія +5.09
Чоловіки, четвірка розпашна без рульового
1. Австралія – 5:42.76
2. Румунія +0.37
3. Італія +0.84
Чоловіки, четвірка парна (4х)
1. Нідерланди – 5:32.03
2. Велика Британія +1.72
3. Австралія +1.94
Жінки, четвірка парна (4х)
1. Китай – 6:05.13
2. Польща +6.23
3. Австралія +6.95
Дзюдо, жінки, середня вага, 70 кг
1.Тідзуру Араї (Японія)
2.Міхаела Поллєрес (Австрія)
3.Санне ван Дейк (Нідерланди)
3.Мадіна Таймазова (ОКР)
Плавання, жінки, вільний стиль, 200 м
1. Аріарне Тітмус (Австралія) – 1:53.50 олімпійський рекорд
2. Шівон Бернадетт Гові (Гонконг) +0.42
3. Пенні Олексяк (Канада) +1.20
Чоловіки, батерфляй, 200 м
1. Криштоф Мілак (Угорщина) -1:51.25 олімпійський рекорд
2. Томору Хонда (Японія) +2.48
3. Федеріко Бурдіссо (Італія) +3.20
Жінки, комплексне плавання, 200 м
1. Юї Охасі (Японія) – 2:08.52
2. Александра Волш (США) +0.13
3. Кейт Дуглас (США) +0.52
Жінки, вільний стиль, 1500 м
1. Кейті Ледекі (США) – 15:37.34
2. Еріка Салліван (США) +4.07
3. Сара Келер (Німеччина) +5.57
Чоловіки, вільний стиль, естафета 4х200 м
1. Велика Британія – 6:58.58
2. ОКР +3.23
3. Австралія +3.26
Стрибки у воду, чоловіки, трамплін 3 м, синхронні стрибки
1. Китай – 467.82
2. США – 444.36
3. Німеччина – 404.73
Регбі, чоловіки
1. Фіджі
2. Нова Зеландія
3. Аргентина
Важка атлетика, чоловіки, 73 кг
1.Джиюн Ши (Китай)
2.Хуліо Рубен (Венесуела)
3.Рахман Абдулла (Індонезія)
Фехтування, чоловіки, шабля, команди
1.Південна Корея
2.Італія
3.Угорщина