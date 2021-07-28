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    Олімпіада-2020. Усі результати змагань 28 липня

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    Олімпіада-2020. Усі результати змагань 28 липня
    Фото з відкритих джерел

    У п’ятий день Ігор українці залишилися без медалей

    На фініш п’ятого дня Олімпіади збірна України прийшла з доробком четвертого. Наша команда залишилася без медалей Ймовірно, міг поборотися за нагороду дзюдоїст Кеджау Ньябалі. Він вдало подолав 1/16 фіналу, а вже в наступній стадії був дискваліфікований. В сутичці проти призера чемпіонату світу Довлата Бобонова з Узбекистану Кеджау застосував больовий прийом і поєдинок зупинили. Українець божиться, що нічого забороненого не робив, але узбек заверещав так, що судді віддали йому перемогу. У підсумку Бобонов став бронзовим призером.

    Всі призери Ігор 28 липня

    Велоспорт, чоловіки, шосе, гонка з роздільним стартом

    1. Прімож Рогліч (Словенія) – 55:04.19

    2. Том Дюмулен (Нідерланди) +1:01.39

    3. Роан Денніс (Австралія) +1:03.90

    Жінки, шосе, гонка з роздільним стартом

    1. Аннемік ван Влетен (Нідерланди) – 30:13.49

    2. Марлен Ройссер (Швейцарія) +56.47

    3. Анна ван дер Брегген (Нідерланди) +1:01.63

    Гімнастика спортивна, чоловіки, багатоборство, особиста першість

    1.Даїкі Насімото (Японія)

    2.Жотен Сяо (Китай)

    3.Микити Нагроний (ОКР)

    Академічне веслування, жінки, двійка парна

    1. Румунія – 6:41.03

    2. Нова Зеландія +3.79

    3. Нідерланди +4.70

    Чоловіки, двійка парна

    1. Франція – 6:00.33

    2. Нідерланди +0.20

    3. Китай +3.30

    Жінки, четвірка розпашна без рульового

    1. Австралія – 6:15.37

    2. Нідерланди +0.34

    3. Ірландія +5.09

    Чоловіки, четвірка розпашна без рульового

    1. Австралія – 5:42.76

    2. Румунія +0.37

    3. Італія +0.84

    Чоловіки, четвірка парна (4х)

    1. Нідерланди – 5:32.03

    2. Велика Британія +1.72

    3. Австралія +1.94

    Жінки, четвірка парна (4х)

    1. Китай – 6:05.13

    2. Польща +6.23

    3. Австралія +6.95

    Дзюдо, жінки, середня вага, 70 кг

    1.Тідзуру Араї (Японія)

    2.Міхаела Поллєрес (Австрія)

    3.Санне ван Дейк (Нідерланди)

    3.Мадіна Таймазова (ОКР)

    Плавання, жінки, вільний стиль, 200 м

    1. Аріарне Тітмус (Австралія) – 1:53.50 олімпійський рекорд

    2. Шівон Бернадетт Гові (Гонконг) +0.42

    3. Пенні Олексяк (Канада) +1.20

    Чоловіки, батерфляй, 200 м

    1. Криштоф Мілак (Угорщина) -1:51.25 олімпійський рекорд

    2. Томору Хонда (Японія) +2.48

    3. Федеріко Бурдіссо (Італія) +3.20

    Жінки, комплексне плавання, 200 м

    1. Юї Охасі (Японія) – 2:08.52

    2. Александра Волш (США) +0.13

    3. Кейт Дуглас (США) +0.52

    Жінки, вільний стиль, 1500 м

    1. Кейті Ледекі (США) – 15:37.34

    2. Еріка Салліван (США) +4.07

    3. Сара Келер (Німеччина) +5.57

    Чоловіки, вільний стиль, естафета 4х200 м

    1. Велика Британія – 6:58.58

    2. ОКР +3.23

    3. Австралія +3.26

    Стрибки у воду, чоловіки, трамплін 3 м, синхронні стрибки

    1. Китай – 467.82

    2. США – 444.36

    3. Німеччина – 404.73

    Регбі, чоловіки

    1. Фіджі

    2. Нова Зеландія

    3. Аргентина

    Важка атлетика, чоловіки, 73 кг

    1.Джиюн Ши (Китай)

    2.Хуліо Рубен (Венесуела)

    3.Рахман Абдулла (Індонезія)

    Фехтування, чоловіки, шабля, команди

    1.Південна Корея

    2.Італія

    3.Угорщина

    Теги: Олімпіада
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    Олімпіада-2020. Усі результати змагань 28 липня