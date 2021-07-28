Олімпіада-2020. Усі результати змагань 28 липня

У п’ятий день Ігор українці залишилися без медалей

На фініш п’ятого дня Олімпіади збірна України прийшла з доробком четвертого. Наша команда залишилася без медалей Ймовірно, міг поборотися за нагороду дзюдоїст Кеджау Ньябалі. Він вдало подолав 1/16 фіналу, а вже в наступній стадії був дискваліфікований. В сутичці проти призера чемпіонату світу Довлата Бобонова з Узбекистану Кеджау застосував больовий прийом і поєдинок зупинили. Українець божиться, що нічого забороненого не робив, але узбек заверещав так, що судді віддали йому перемогу. У підсумку Бобонов став бронзовим призером.

Всі призери Ігор 28 липня

Велоспорт, чоловіки, шосе, гонка з роздільним стартом

1. Прімож Рогліч (Словенія) – 55:04.19

2. Том Дюмулен (Нідерланди) +1:01.39

3. Роан Денніс (Австралія) +1:03.90

Жінки, шосе, гонка з роздільним стартом

1. Аннемік ван Влетен (Нідерланди) – 30:13.49

2. Марлен Ройссер (Швейцарія) +56.47

3. Анна ван дер Брегген (Нідерланди) +1:01.63

Гімнастика спортивна, чоловіки, багатоборство, особиста першість

1.Даїкі Насімото (Японія)

2.Жотен Сяо (Китай)

3.Микити Нагроний (ОКР)

Академічне веслування, жінки, двійка парна

1. Румунія – 6:41.03

2. Нова Зеландія +3.79

3. Нідерланди +4.70

Чоловіки, двійка парна

1. Франція – 6:00.33

2. Нідерланди +0.20

3. Китай +3.30

Жінки, четвірка розпашна без рульового

1. Австралія – 6:15.37

2. Нідерланди +0.34

3. Ірландія +5.09

Чоловіки, четвірка розпашна без рульового

1. Австралія – 5:42.76

2. Румунія +0.37

3. Італія +0.84

Чоловіки, четвірка парна (4х)

1. Нідерланди – 5:32.03

2. Велика Британія +1.72

3. Австралія +1.94

Жінки, четвірка парна (4х)

1. Китай – 6:05.13

2. Польща +6.23

3. Австралія +6.95

Дзюдо, жінки, середня вага, 70 кг

1.Тідзуру Араї (Японія)

2.Міхаела Поллєрес (Австрія)

3.Санне ван Дейк (Нідерланди)

3.Мадіна Таймазова (ОКР)

Плавання, жінки, вільний стиль, 200 м

1. Аріарне Тітмус (Австралія) – 1:53.50 олімпійський рекорд

2. Шівон Бернадетт Гові (Гонконг) +0.42

3. Пенні Олексяк (Канада) +1.20

Чоловіки, батерфляй, 200 м

1. Криштоф Мілак (Угорщина) -1:51.25 олімпійський рекорд

2. Томору Хонда (Японія) +2.48

3. Федеріко Бурдіссо (Італія) +3.20

Жінки, комплексне плавання, 200 м

1. Юї Охасі (Японія) – 2:08.52

2. Александра Волш (США) +0.13

3. Кейт Дуглас (США) +0.52

Жінки, вільний стиль, 1500 м

1. Кейті Ледекі (США) – 15:37.34

2. Еріка Салліван (США) +4.07

3. Сара Келер (Німеччина) +5.57

Чоловіки, вільний стиль, естафета 4х200 м

1. Велика Британія – 6:58.58

2. ОКР +3.23

3. Австралія +3.26

Стрибки у воду, чоловіки, трамплін 3 м, синхронні стрибки

1. Китай – 467.82

2. США – 444.36

3. Німеччина – 404.73

Регбі, чоловіки

1. Фіджі

2. Нова Зеландія

3. Аргентина

Важка атлетика, чоловіки, 73 кг

1.Джиюн Ши (Китай)

2.Хуліо Рубен (Венесуела)

3.Рахман Абдулла (Індонезія)

Фехтування, чоловіки, шабля, команди

1.Південна Корея

2.Італія

3.Угорщина