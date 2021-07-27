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    Олімпіада в Токіо. Хто і коли з українців змагається 28 липня

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    Петро Пахнюк вперше дістався фіналу в багатоборстві - Олімпіада в Токіо. Хто і коли з українців змагається 28 липня
    Петро Пахнюк вперше дістався фіналу в багатоборстві
    Фото з відкритих джерел

    У п'ятий день Олімпіади-2020 Україну представлять 11 спортсменів

    П’ятий медальний день будуть розіграні на Іграх 23 комплекти нагород. За медалі боротимуться гімнасти Петро Пахнюк та Ілля Ковтун. Вони потрапили в фінал багатоборства. Також шлях до п’єдесталу розпочне дзюдоїст Кеджау Ньябалі. Решта проведуть чергові поєдинки плей-оф.

    Розклад виступів українців 28 липня

    05:00. Теніс. Еліна Світоліна (індивідуальний розряд, 1/4 фіналу)

    05:00. Теніс. Людмила та Надія Кіченок (індивідуальний розряд, 1/4 фіналу)

    05:01. Стрільба з лука. Олексій Гунбін (1/32 фіналу)

    05:30. Академічне веслування. Ігор Хмара, Станіслав Ковальов (півфінал А/В)

    Не раніше 06:00. Дзюдо. Кеджау Ньябалі (1/32 фіналу)

    06:50. Веслування-слалом. Вікторія Ус (каное, попередні раунди)

    11:30. Кінний спорт. Інна Логутенкова (виїздка)

    11:57. Стрільба з лука. Анастасія Павлова (1/32 фіналу)

    13:15. Стрільба з лука. Вероніка Марченко (1/32 фіналу)

    13:15. Спортивна гімнастика. Петро Пахнюк, Ілля Ковтун (фінал, багатоборство)

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    Теги: Олімпіада
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    Олімпіада в Токіо. Хто і коли з українців змагається 28 липня