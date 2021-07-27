Олімпіада в Токіо. Хто і коли з українців змагається 28 липня
У п'ятий день Олімпіади-2020 Україну представлять 11 спортсменів
П’ятий медальний день будуть розіграні на Іграх 23 комплекти нагород. За медалі боротимуться гімнасти Петро Пахнюк та Ілля Ковтун. Вони потрапили в фінал багатоборства. Також шлях до п’єдесталу розпочне дзюдоїст Кеджау Ньябалі. Решта проведуть чергові поєдинки плей-оф.
Розклад виступів українців 28 липня
05:00. Теніс. Еліна Світоліна (індивідуальний розряд, 1/4 фіналу)
05:00. Теніс. Людмила та Надія Кіченок (індивідуальний розряд, 1/4 фіналу)
05:01. Стрільба з лука. Олексій Гунбін (1/32 фіналу)
05:30. Академічне веслування. Ігор Хмара, Станіслав Ковальов (півфінал А/В)
Не раніше 06:00. Дзюдо. Кеджау Ньябалі (1/32 фіналу)
06:50. Веслування-слалом. Вікторія Ус (каное, попередні раунди)
11:30. Кінний спорт. Інна Логутенкова (виїздка)
11:57. Стрільба з лука. Анастасія Павлова (1/32 фіналу)
13:15. Стрільба з лука. Вероніка Марченко (1/32 фіналу)
13:15. Спортивна гімнастика. Петро Пахнюк, Ілля Ковтун (фінал, багатоборство)
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