Вас зненавидять громадяни Росії. Зеленський пригрозив кремлівським пропагандистам (відео)

Зеленський: «Війна завжди бʼє і по жертві, і по агресору»

Пропагандисти відповідатимуть за військові злочини так само, як і ті, хто їх чинить. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні.

«Вночі зʼявилась інформація про загиблих у вчорашньому бомбардуванні пологового будинку та дитячої лікарні у Маріуполі. Троє людей ми втратили, серед них – одна дитина, дівчинка. Кількість поранених – 17-ть. Це діти, жінки, медичні працівники. Знаєте, на російському телебаченні згадали цю тему. Вона була у них на ток-шоу. Але жодного слова правди не сказали. Росіянам збрехали, що нібито у лікарні не було пацієнтів, а в пологовому будинку – жінок та дітей.Росіянам збрехали, що нібито там засіли «націоналісти». На якихось позиціях. Вони брехали впевнено. Як і завжди.

Воєнні злочини неможливі без пропагандистів, які їх прикривають. Хочу сказати їм одну річ: ви будете відповідати так само, як і ті, хто наказує скидати бомби на мирних людей. Ми знайдемо всю власність пропагандистів та повʼязаних з ними осіб. Ми зробимо все, щоб її конфіскували, де б вона не була. Ви ж любите багате життя. Любите благополучні країни. У вас цього більше не буде. І це тільки початок.

Вас притягнуть до відповідальності за співучасть у воєнних злочинах. А потім... Це обовʼязково буде. Вас зненавидять громадяни Росії. Всі, кого ви зараз обманюєте. Коли вони відчують наслідки вашої брехні. Відчують по своїх гаманцях. По можливостях, яких стає дедалі менше. По вкраденому майбутньому російських дітей.

Війна ніколи не буває ізольованою. Вона завжди бʼє і по жертві, і по агресору. Агресор просто пізніше це розуміє. Але завжди розуміє. І завжди страждає.

Сьогодні ми знову забезпечуємо гуманітарні коридори. Автобуси вже вирушили. Вантажівки вже в дорозі – з їжею, водою, медикаментами. Маріуполь. Волноваха. Ізюм. Суми і область. Міста і містечка Київської області – Буча, Бородянка, Ірпінь, Гостомель...

Серце розривається від того, що окупанти зробили з нашими містами! І від того, що вони хочуть зробити з нашими людьми, які потребують термінової допомоги. Російські війська вже створили гуманітарну катастрофу. Але це для них частина плану. Вони хочуть принизити наших людей. Щоб вони на колінах брали хліб і воду з рук окупантів. Щоб українці могли врятувати життя, тільки поїхавши на окуповану територію або в Росію. Тому вони блокують Маріуполь. Блокують Волноваху. Блокують інші міста.

Окупанти спеціально організовують це знущання, щоб дати своїм пропагандистам новий матеріал. Тільки для цього. Просто потвори. Попри все, вчора щогодини надходила оновлена інформація про людей, яких вдалося вивезти на вільну територію України. Загалом за вчорашню добу – плюс ще тих, хто не встиг до ночі і продовжив евакуацію вранці, – вдалося врятувати більше 60-ти тисяч українців.

Говорив сьогодні зокрема і про це з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Про знущання, яке переживають наші міста. Наші люди. Говорив з президентом Франції Макроном. Відчув у розмові з премʼєр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, що наша антивоєнна коаліція вже незабаром стане у рази сильніше. А отже, і тиск на Росію заради миру також стане у рази сильніше. Для нас дуже важлива конкретика у відносинах з лідерами світу та Європи.

Ми реально боремось. Реально воюємо за нашу незалежність. За свободу і рівність для всіх на континенті. Тому хочемо бачити від партнерів такі рішення, які базуються на реальності, а НЕ на деклараціях чи абстрактних міркуваннях.

Цими днями лідери Євросоюзу збираються, щоб обговорити війну Росії проти України. Щоб обговорити нашу заявку на вступ до ЄС. Ми чекаємо конкретний сигнал. Чекаємо потужну підтримку. Бо це буде справедливо. Це буде по-європейські. Ми точно знаємо, хто і яку позицію займає. Ми точно знаємо, хто – за нас, а хто – вважає, що Євросоюз це просто бухгалтерія... Прибутки-витрати і не більше. Будемо переконувати. Життя буде переконувати. Українці! Наші захисники!

Ми обороняємо нашу державу вже 15-й день. Ми вистояли. Українська армія відбиває атаки на ключових напрямках. Завдяки нашим військовим, нацгвардійцям, прикордонникам, поліцейським, тероборонівцям та усім, хто долучився до захисту, ми не стали рабами. І ніколи не станемо. Бо це наш дух, це наша доля. Гордість за наші Збройні Сили просто безмежна! Після війни, після нашої перемоги ми відбудуємо усе, що зруйнував ворог.

Дуже швидко. Дуже якісно. Для кожного міста, яке постраждало, буде створена спеціальна державна програма. Для відбудови. Я вже доручив Уряду почати розробку. Чернігів і Суми, Охтирка і Житомир, Ізюм, Маріуполь і всі-всі міста, до яких приходило зло, не бачитимуть і сліду від російського вторгнення. Найкращі архітектори. Найкращі компанії. Найкращі проекти. Для кожного міста! Я хочу сказати про це на прикладі Харкова. Нашого Харкова, який зараз переживає найстрашніші страждання. Найстрашніші – з часів Другої світової війни.

Салтівка, Олексіївка... Можливо, більшості українців ці назви нічого не скажуть. Але харківʼяни ПОЧУЮТЬ Площа Свободи буде такою, що там буватимуть усі європейці! Полтавський шлях, Білгородське шосе, вулиця Мироносицька.. Обласна дитяча лікарня, Харківський онкоцентр, Університет Каразіна, Палац праці, Бібліотека Короленка... Ми все відбудуємо! Я обіцяю. Харківʼяни побачать, що Україна – для них. І це по-справжньому. Слава Україні!».

Як заявив міністр МЗС Сергій Лавров, бомбардування окупаційними військами лікарні та пологового будинку в Маріуполі було свідомим та цілеспрямованим рішенням армії РФ.

Нагадаємо, сьогодні пройшла зустріч міністрів закордонних справ України та РФ Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова у рамках тристороннього саміту за участі голови МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу.

Нагадаємо, 9 березня російські воєнні злочинці нанесли ракетно-бомбові удари по пологовому будинку та дитячій лікарні міста Маріуполя. Внаслідок авіаудару по Маріупольському пологовому будинку №2 постраждали 17 осіб серед медперсоналу і породіль, загиблих немає.

Після авіаудару по лікарні Маріуполя президент Володимир Зеленський закликав світ негайно закрити небо і негайно припинити вбивства.