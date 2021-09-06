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    Економіка та фінанси

    Державна резиденція «Синьогора» за п’ять років отримала 57,7 млн грн збитків

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    Президент Володимир Зеленський з родиною вже кілька разів відпочивав у&nbsp;&laquo;Синьогорі&raquo; - Державна резиденція «Синьогора» за п’ять років отримала 57,7 млн грн збитків
    Президент Володимир Зеленський з родиною вже кілька разів відпочивав у «Синьогорі»
    Фото з відкритих джерел

    За перше півріччя цього року витрати перевищили доходи резиденції на 2,2 млн грн

    Резиденція «Синьогора», яка забезпечує відпочинок вищих посадових осіб, що розташована в карпатському масиві Ґорґани, за період 2017 – півріччя 2021 року отримала збитки на суму 57,7 млн грн.

    Резиденція знаходиться у сфері управління Державного управління справами. Про це йдеться у звіті про фінансові результати «Синьогори».

    (для перегляду натисніть на зображення)

    За перше півріччя цього року витрати перевищили доходи резиденції на 2,2 млн грн, пише Marlin.

    У 2020 році збитки резиденції склали 16,3 млн грн, у 2019 році – 11,6 млн, у 2018 році – 13,9 млн грн, а у 2017 році- 13,7 млн грн.

    Натомість за останні чотири роки «Синьогора» отримала 75,4 млн грн бюджетних асигнувань.

    Останніми роками обслуговування державної резиденції «Синьогора» обходиться в 38-41 млн грн на рік, з яких витрати на оплату праці персоналу складають 10-12 мільйонів гривень.

    З 2009 року триває виконання указу президента України Віктора Ющенка про перетворення держрезиденції на національний парк.

    Лише цього року «Синьогора» замовила в Prozorro проєкт організації національного парку на власній території за 495 тис грн.

    «На території резиденції розташовано триповерховий готель на 80 ліжко-місць, у якому облаштовано апартаменти, номери класу люкс, напівлюкс, а також 6 котеджів, де можна розмістити 40 осіб», – роз’яснюють в ДУС.

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    Теги: відпочинок ДУС Івано-Франківщина українці розкіш ProZorro готель парк влада
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    Державна резиденція «Синьогора» за п’ять років отримала 57,7 млн грн збитків