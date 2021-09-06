Державна резиденція «Синьогора» за п’ять років отримала 57,7 млн грн збитків

Президент Володимир Зеленський з родиною вже кілька разів відпочивав у «Синьогорі»

За перше півріччя цього року витрати перевищили доходи резиденції на 2,2 млн грн

Резиденція «Синьогора», яка забезпечує відпочинок вищих посадових осіб, що розташована в карпатському масиві Ґорґани, за період 2017 – півріччя 2021 року отримала збитки на суму 57,7 млн грн.

Резиденція знаходиться у сфері управління Державного управління справами. Про це йдеться у звіті про фінансові результати «Синьогори».

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За перше півріччя цього року витрати перевищили доходи резиденції на 2,2 млн грн, пише Marlin.

У 2020 році збитки резиденції склали 16,3 млн грн, у 2019 році – 11,6 млн, у 2018 році – 13,9 млн грн, а у 2017 році- 13,7 млн грн.

Натомість за останні чотири роки «Синьогора» отримала 75,4 млн грн бюджетних асигнувань.

Останніми роками обслуговування державної резиденції «Синьогора» обходиться в 38-41 млн грн на рік, з яких витрати на оплату праці персоналу складають 10-12 мільйонів гривень.

З 2009 року триває виконання указу президента України Віктора Ющенка про перетворення держрезиденції на національний парк.

Лише цього року «Синьогора» замовила в Prozorro проєкт організації національного парку на власній території за 495 тис грн.

«На території резиденції розташовано триповерховий готель на 80 ліжко-місць, у якому облаштовано апартаменти, номери класу люкс, напівлюкс, а також 6 котеджів, де можна розмістити 40 осіб», – роз’яснюють в ДУС.

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