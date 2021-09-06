Державна резиденція «Синьогора» за п’ять років отримала 57,7 млн грн збитків
За перше півріччя цього року витрати перевищили доходи резиденції на 2,2 млн грн
Резиденція «Синьогора», яка забезпечує відпочинок вищих посадових осіб, що розташована в карпатському масиві Ґорґани, за період 2017 – півріччя 2021 року отримала збитки на суму 57,7 млн грн.
Резиденція знаходиться у сфері управління Державного управління справами. Про це йдеться у звіті про фінансові результати «Синьогори».
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За перше півріччя цього року витрати перевищили доходи резиденції на 2,2 млн грн, пише Marlin.
У 2020 році збитки резиденції склали 16,3 млн грн, у 2019 році – 11,6 млн, у 2018 році – 13,9 млн грн, а у 2017 році- 13,7 млн грн.
Натомість за останні чотири роки «Синьогора» отримала 75,4 млн грн бюджетних асигнувань.
Останніми роками обслуговування державної резиденції «Синьогора» обходиться в 38-41 млн грн на рік, з яких витрати на оплату праці персоналу складають 10-12 мільйонів гривень.
З 2009 року триває виконання указу президента України Віктора Ющенка про перетворення держрезиденції на національний парк.
Лише цього року «Синьогора» замовила в Prozorro проєкт організації національного парку на власній території за 495 тис грн.
«На території резиденції розташовано триповерховий готель на 80 ліжко-місць, у якому облаштовано апартаменти, номери класу люкс, напівлюкс, а також 6 котеджів, де можна розмістити 40 осіб», – роз’яснюють в ДУС.