У Дніпрі в людину стріляли через небажання вдягнути маску

Подія трапилась біля одного з супермаркетів

Поблизу одного з супермаркетів Дніпра чоловік стріляв з вогнепальної зброї. Ситуація сталася через покупця, який був без маски, про це повідомляє УНН.

У поліції підтвердили, що чоловік стріляв у людину без маски поблизу супермаркету на Тверській вулиці.

Перед цим безпосередньо в супермаркеті між чоловіками виникла суперечка через маски.

«Було зауваження щодо одягання індивідуального захисту. (Потерпілий - ред.) До лікарні не звертався, за попередньою інформацією, у нього синець», – повідомили в поліції.

У зловмисника було вилучено револьвер.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про хуліганство або про легкі тілесні ушкодження.

Нагадаємо, нещодавно у Харкові затримали рейс до Анталії через відмову пасажирки надягати маску.

Також нагадаємо, студентка-психолог розповіла, чому пішла до школи вбивати учителів.

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