У Дніпрі в людину стріляли через небажання вдягнути маску
Подія трапилась біля одного з супермаркетів
Поблизу одного з супермаркетів Дніпра чоловік стріляв з вогнепальної зброї. Ситуація сталася через покупця, який був без маски, про це повідомляє УНН.
У поліції підтвердили, що чоловік стріляв у людину без маски поблизу супермаркету на Тверській вулиці.
Перед цим безпосередньо в супермаркеті між чоловіками виникла суперечка через маски.
«Було зауваження щодо одягання індивідуального захисту. (Потерпілий - ред.) До лікарні не звертався, за попередньою інформацією, у нього синець», – повідомили в поліції.
У зловмисника було вилучено револьвер.
Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про хуліганство або про легкі тілесні ушкодження.
Нагадаємо, нещодавно у Харкові затримали рейс до Анталії через відмову пасажирки надягати маску.
Також нагадаємо, студентка-психолог розповіла, чому пішла до школи вбивати учителів.