ЮНЕСКО включив до списку об'єктів Світової спадщини в небезпеці Венецію та Стоунхендж

При цьому запропоновано виключити з цього списку порт Ліверпуля і резерват «Селус» у Танзанії

ЮНЕСКО випустило звіт, в якому вказані деякі з найбільш знакових історичних місць у світі, які незабаром можуть поповнити список Світової спадщини в небезпеці. Серед них: Стоунхендж в Англії, італійське місто Венеція, Будапешт і древня столиця Ашур в Іраку.

Звіт ЮНЕСКО випустили напередодні 45-ї щорічної конференції ЮНЕСКО у 2022 році, на якій будуть прийняті остаточні рішення за рекомендаціями, пише «Суспільне».

Серед найбільш обговорюваних у звіті випадків – Стоунхендж, якщо плани будівництва тунелю під доісторичним об’єктом не будуть змінені. Грант Шеппс, міністр транспорту, схвалив проєкт реконструкції, вартістю 1,7 мільярда фунтів стерлінгів та минулого листопада.

Прихильники проєкту стверджують, що тунель може розв'язати проблеми, пов'язані з пробками та шумом, які турбують околиці, а також підняти місцеву економіку. Їм заперечують деякі археологи, які вважають будівництво потенційно небезпечним для більшої частини стародавніх артефактів, які залишаються розкопаними, але ще не зареєстровані істориками.

ЮНЕСКО також розглядає можливість включення Венеції до списку об'єктів Світової спадщини в небезпеці – організація вимагає заборонити заходження великих круїзних лайнерів у венеціанську лагуну. Інше місто, яке можуть визнати як того, що потребує особливого захисту – Будапешт. У центрі столиці Угорщини йде масштабна реконструкція, яка може нашкодити Будайській фортеці.

При цьому запропоновано виключити з цього списку порт Ліверпуля і резерват «Селус» у Танзанії.

Ще з об'єктів до обговорення внесли стародавнє місто Ашшур (руїни Калат-Шаргат), де заплановано кілька проєктів будівництва гребель. У звіті зазначено, що оновлені плани будівництва греблі Макхуль в північній провінції Салахудін створюють загрозу повені. ЮНЕСКО вимагало на скасуванні проєкту, проте Ірак наполягав на його реалізації, оскільки регіон відчуває гостру нестачу в воді.

Нагадаємо, до середини липня народні депутати хочуть внести зміни до держбюджету і спрямувати 2 млрд грн на ремонтно-реставраційні роботи пам’яток культурної спадщини України у рамках «Великої реставрації». Про це у коментарі «Главкому» повідомила заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.