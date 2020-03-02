«Буде весело». Звільнений з Офісу президента Богдан шукає клієнтів



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Андрій Богдан поновив адвокатську практику

Колишній очільник Офісу Зеленського знову працює адвокатом

Колишній голова Офісу президента Андрій Богдан відновив право на заняття адвокатською діяльністю. Про це він повідомив 2 березня у своєму Facebook.

«Відновив адвокатську діяльність, тож запрошую до співпраці бізнесменів, політиків та інших клієнтів. Буде весело, тримайтеся!» – написав Богдан.

У реєстрі адвокатів України зазначається, що Богдан відновив адвокатську діяльність 25 лютого 2020 року на підставі заяви.

Як повідомляв «Главком», 11 лютого президент призначив керівником Офісу президента Андрія Єрмака замість Андрія Богдана. Зазначимо, що того ж дня Богдан поміняв статус на своїй сторінці у «Фейсбук» у розділі «робота». Із 11 лютого там значиться інформація, що він працює адвокатом. Зауважимо, що згадка про його роботу керівником Офісу Зеленського зникла взагалі.

Минулого тижня Богдан заявив, що із приблизно 200 тис. грн зарплати, заробленої на цій посаді, 113 тис. грн вирішив переказати на рахунок фонду «Таблеточки», який допомагає онкохворим дітям.