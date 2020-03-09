Зеленський розповів свої відносини з Коломойським



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Володимир Зеленський запевнив, що Коломойський нічого від нього не очікує Фото: Главком

На запитання про те, чи не дзвонить президенту Коломойський, щоб про щось запитати, Зеленський відповів: «Ні»

Президент України Володимир Зеленський прокоментував свої відносини з олігархом Ігорем Коломойським.

Про це він сказав в інтерв'ю британській газеті The Guardian, повну версію запитань та відповідей якого виклав Офіс президента.

Журналіст видання зазначив, що багато говорили про близькі стосунки Зеленського і Коломойського, і запитав, якими стали ці стосунки зараз і чи очікує чогось Коломойський від президента.

«Ні, нічого», — запевнив Зеленський.

У відповідь на уточнююче запитання про те, чи не дзвонить йому Коломойський, щоб про щось запитати, Зеленський відповів: «Ні».

Він також заявив, що всі знають, що він нікого не влаштовує на державні підприємства.

«У мене є декілька людей, які зі мною працюють. Вони мої друзі, ми вчилися на юридичному факультеті або давно дружимо, я довіряю цим людям, але вони не мають стосунку до будь-яких підприємств і бюджетів. Мій товариш Андрій Єрмак — він став керівником Офісу, і я його знав 10 років до того. Моя помічниця Маша була моєю помічницею, коли я керував і каналом, і «Студією Квартал 95». У мене є п’ять людей, з якими я пройшов певний життєвий шлях», — сказав президент.

У відповідь на запитання, чи пов’язана «історія з Богданом» з Коломойським, Зеленський заявив, що «не хотів би коментувати цю історію».

«Ми з Андрієм пройшли досить довгий шлях. У мене не було з ним відносин до політики. Ми пройшли всю виборчу кампанію, і потім — доволі велику кількість місяців роботи разом. Це трохи про інше, це про людські відносини», — заявив президент України.

Нагадаємо, адвокат Ігоря Коломойського Андрій Богдан очолив Адміністрацію президента Володимира Зеленського (згодом — Офіс президента) відразу після його інавгурації. На час роботи в Адміністрації та Офісі президента відмовився від роботи адвоката.

Богдан очолював Офіс президента із червня 2019-го до лютого 2020 року.

Як повідомляв «Главком», 11 лютого президент призначив керівником Офісу президента Андрія Єрмака замість Андрія Богдана.

До слова, новий очільник Офісу Зеленського Андрій Єрмак «загубив» кілька мільйонів у своїй е-декларації.