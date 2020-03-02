Новий офіс Богдана розташований у спортивному клубі

Андрій Богдан поновив адвокатську діяльність і пообіцяв, що буде весело Фото: Facebook Андрія Богдана

Ексголова Офісу президента поновив адвокатську діяльність

Колишній голова Офісу президента Андрій Богдан поновив свою адвокатську діяльність, яку він припинив під час роботи в Офісі президента. Про це екс-чиновник повідомив на власній сторінці у Facebook.

«Відновив адвокатську діяльність, так що запрошую до співпраці бізнесменів, політиків та інших клієнтів. Буде весело, тримайтесь!!!!» – написав він.

На підтвердження своїх слів Богдан опублікував посилання на власний профіль на веб-сторінці Національної асоціації адвокатів України, де розміщено відповідну інформацію. «Право на заняття адвокатською діяльністю поновлено згідно з п. 1 ч. 4 ст. 31 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» з 25.02.2020 на підставі заяви», – йдеться в повідомленні.

На сторінці профілю Богдана не зазначено, чи надаватиме він адвокатські юридичні послуги в приватному порядку, чи приєднався до якоїсь команди адвокатів. Вказана на сторінці профілю адреса електронної пошти [email protected] не працює. Натомість єдиний контактний номер телефону, зазначений на веб-сторінці, проливає світло на те, у якому офісі має намір продовжити свою професійну діяльність Андрій Богдан.

Номер +38 (044) 537-07-18 збігається з номером телефону юридичної фірми «Пукшин і партнери», офіс якої розташований у Києві в бізнес-центрі «Каньйон» за адресою: вул. Ярославська, 56-А. Ця адреса також збігається з адресою офісу Андрія Богдана, яку він зазначив у своєму профілі.

У будівлі бізнес-центру «Каньйон» розташований клуб активного відпочинку «Подольський», куди ходить займатися Андрій Богдан. Він неодноразово публікував фотографії з клубу разом із Володимиром Зеленським. Натомість у самому клубі не захотіли підтверджувати, що Андрій Богдан займається у них спортом. «Ми не розголошуємо інформацію про наших клієнтів», – дипломатично відповіли «Главкому» на ресепшені.

Появу Андрія Богдана в команді Ігоря Пукшина коректніше назвати його поверненням. Якщо вірити даним You Control, членом Національної асоціації адвокатів пан Богдан став у 2001 році, тоді ж почав працювати на посаді помічника судді Київського апеляційного господарського суду. А у 2004 році Ігор Пукшин запропонував тоді маловідомому юристу бути партнером, а потім і керуючим партнером адвокатського об’єднання «Пукшин і партнери». До того як на початку 2000-х перебратися до Києва, львів’янин Андрій Богдан стажувався на Львівській залізниці. А потім поїхав на стажування до столиці, до адвокатської компанії «Правіс» (яка пізніше отримала назву «Резніков, Власенко і партнери»). Рекомендацію майбутній голова Офісу президента отримав від свого батька, відомого львівського юриста Йосипа Богдана, який був заступником декана юридичного факультету ЛНУ імені І. Франка. У Києві Адрій Богдан обріс власними зв’язками і познайомився з Ігорем Пукшиним.

Раніше Андрій Богдан та Володимир Зеленський полюбляли разом займатися в тренажерному залі

Нагадаємо, що Ігор Пукшин є членом комісії з питань правової реформи при президенті Володимирі Зеленському. А відомим він став завдяки посаді заступника голови Секретаріату президента, яку Пукшин обіймав за часів правління Віктора Ющенка.

Андрій Богдан до своєї роботи в Офісі президента не був публічною людиною, хоча далеко від політики не відходив. Наприклад, на виборах до Верховної Ради VI скликання у 2007 році балотувався за списком блоку партій «Наша Україна» – «Народна Самооборона» під №93. До парламенту не потрапив. На той час він уже був керуючим партнером фірми «Пукшин і партнери», яка на певний час змінювала назву на «Юридичні радники».

Ігор Пукшин є членом комісії з питань правової реформи при президенті Володимирі Зеленському

Не потрапивши до парламенту, Андрій Богдан став працювати помічником Андрія Портнова, який на той час був соратником Юлії Тимошенко. В тому ж 2007 році був адвокатом майбутнього генпрокурора Юрія Луценка, якого обвинувачували в роздачі нагородної зброї. З 2008 до 2010 року працював на посаді заступника міністра юстиції Миколи Оніщука. А у 2010 році розпорядженням прем’єра Миколи Азарова був призначений заступником міністра Кабміну Анатолія Толстоухова, з 2011 року навіть був радником Миколи Азарова.

Початок війни в Україні став початком тісної співпраці майбутнього голови Офісу президента з олігархом Ігорем Коломойським, який на початку 2014-го був призначений головою Дніпропетровської ОДА. Спочатку він став позаштатним радником Коломойського як керівника області, а в 2015 році захищав соратника Коломойського, лідера партії «Укроп» Геннадія Корбана, якого обвинувачували у захопленні заручників, утворенні злочинного угруповання, а також у привласненні грошових коштів.

У 2014-му Богдана включили до виборчого списку Блоку Петра Порошенка під №74. Та через співпрацю з Корбаном порошенківці його виключили зі списку зі скандалом. У 2018 році Богдан намагався оскаржити в суді рішення партійців, але безрезультатно. Минулого року суд підтвердив виключення його з виборчого списку.

Михайло Глуховський, «Главком»