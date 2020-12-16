Як проходитиме сертифікація вчителів у 2021 році: роз’яснення Міносвіти

Пройти сертифікацію зможуть не більше 2 тисяч педагогів

Найбільше вчителів зможуть подати заявку з Дніпропетровської та Львівської областей – по 141

В Україні вже з 18 січня розпочнеться реєстрація для добровільної сертифікації вчителів початкових класів. Про це повідомила пресслужба Міносвіти.

«У сертифікації вчителів початкових класів 2021 зможуть взяти участь 2000 педагогів. Відповідний наказ опублікований на сайті МОН», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в наступному році реєстрація для сертифікації починається 18 січня і триватиме до 31 січня, проте може бути припинена достроково в разі перевищення 2 тисяч заявок. У той же час для всіх регіонів і столиці встановлено максимальну кількість педагогів, які зможуть пройти атестацію. Найбільше вчителів зможуть подати заявку з Дніпропетровської та Львівської областей – по 141, Одеської області – 125, Києва – 122, Київської області – 110, Харківської – 107.

Реєстрацію вчителів здійснюватиме Український центр оцінювання якості освіти, а сама сертифікація відбудеться у три етапи. Це оцінка професійних знань і умінь шляхом незалежного тестування, самооцінка власної педагогічної майстерності та експертне оцінювання професійних компетентностей шляхом вивчення практичного досвіду їх роботи.

Проходження сертифікації надаватиме відгули, а успішні результати – надбавку в розмірі п'ятої частини від ставки.

Нагадаємо, нещодавно в Україні завершилася сертифікація вчителів початкової школи, всі етапи якої успішно пройшли понад 900 педагогів. При цьому близько 40% педагогів не пройшли сертифікацію.

Раніше повідомлялося, що Міносвіти хоче зобов’язати майбутніх вчителів проходити інтернатуру. Під час навчаання інтерна буде супроводжувати педагог-наставник. Серед його обов’язків - здійснювати супровід і підтримку інтерна у педагогічній діяльності протягом першого року професійної діяльності.

Також повідомлялося, Міносвіти обіцяє змінити підхід до відбору підручників.