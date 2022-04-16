Зі шкільної програми може зникнути урок російської мови

Кремінь: «В нинішній трагічній реальності вилучення з ужитку всіх російських наративів – важлива справа»

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь запропонував з 1 вересня цього року замінити російську мову в школах іншими предметами. Про це він написав у Facebook.

«З нового навчального року в тих школах, в яких досі викладається така дисципліна, як «російська мова», потрібно розглянути можливість заміни іншими предметами або шляхом збільшення частки вивчення наявних дисциплін», – написав Кремінь.

Уповноважений із захисту державної мови поділяє застереження міністра освіти й науки Сергія Шкарлета, а також освітнього омбудсмена Сергія Горбачова, що до кінця цього навчального року вчителів російської мови, якщо вони не викладали нічого іншого, можливо відправити на простій. А вже з 1 вересня предмет російська мова замінити іншими, збільшивши частку вивчення таких дисциплін: Історія України, Українська мова, Українська література, Математика та Англійська мова.

Уповноважений також наголосив на важливості перегляду навчальної програми із зарубіжної літератури, адже в ній досі велика увага приділяється вивченню російських письменників.

«Все це, звісно, в компетенції Міністерства освіти і науки, яке формує державну політику у своїй сфері. Але і вчителі, і батьки можуть виступати з подібними ініціативами. В нинішній трагічній реальності вилучення з ужитку всіх російських наративів – важлива справа. Саме зараз необхідно створити найкращі можливості для нашого майбутнього ренесансу. Ми – велика європейська нація, яка демонструє всьому світові, як треба боротись та перемагати», – заявив Кремінь.

Нагадаємо, мер Житомира Сергій Сухомлин запропонував відмовитися від вивчення російської.