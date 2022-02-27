Ворожі коригувальники сядуть на 15 років

За нанесення міток коригування вогню саджатимуть у в'язницю

У Києві працюють злочинні групи диверсантів. Київська міська державна адміністрація просить негайно повідомляти про випадки нанесення міток. Про це інформує КМДА.

За коригування російських обстрілів встановлена кримінальна відповідальність. Такі дії кваліфікують за статтями про державну зраду та диверсію і караються позбавленням волі на термін до 15 років.

У мерії закликають інформувати про об'єкти з мітками, надсилати фото правоохоронцям. Крім цього, слід бути уважними до підозрілих осіб, які можуть бути причетними до злочинної діяльності проти України.

Люди можуть повідомляти про диверсії в офіційний чат-бот Telegram – @stop_russian_war_bot. Він отримуватиме та передаватиме інформацію для відповідних служб реагування.

Нагадаємо, в анонімних Telegram каналах окупанти обіцяють «легальну роботу» по розкидування «коробочок». Обіцяють за це від 10 доларів США й публікують координати у різних місцях.

Як повідомляв «Главком», у Києві знаходять мітки для наведення вогню. Їх радять присипати піском або землею. Також мешканцям багатоповерхівок варто перевірити дахи.

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