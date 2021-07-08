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    Депутатка показала докази того, що мітинг «підприємців» під Київрадою був проплачений. Відео

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    Депутатку Михайлову обурив мітинг під Київрадою - Депутатка показала докази того, що мітинг «підприємців» під Київрадою був проплачений. Відео
    Депутатку Михайлову обурив мітинг під Київрадою

    «Чесні люди. Чесні люди за свої гроші»

    Депутатка Київради від «Голосу» Аліна Михайлова оприлюднила відео, де зафіксовано підкуп учасників мітингу «підприємців», які протестували проти знесення МАФів під КМДА.

    «Чесні люди. Чесні люди за свої гроші. Я б саме так назвала сьогоднішній мітинг біля Київради. Ви хотіли доказів? Ось вони, спеціально для крикунів, які весь день стрибали мені «поміж очі», гарно зафіксовані», – написала вона на своїй сторінці у Фейсбук.

    Михайлова зазначила, що «протестувальники» отримали від організаторів кошти за те, щоб створити видимість незгоди зі знесенням МАФів у столиці.

    «Протестували люди проти проекту рішення по МАФах, який сьогодні не включили в порядок денний сесії. Пряма демократія «в дєлє». Колись ми прийдемо все ж до того самого свідомого громадянського суспільства. Але не сьогодні», – обурилась депутатка від «Голосу».

    Нагадаємо, напередодні Михайлова опублікувала уривки розмов учасників мітингу, з яких випливало, що отримають по 250 гривень за участь.

    Теги: Київ КМДА
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    Депутатка показала докази того, що мітинг «підприємців» під Київрадою був проплачений. Відео