Міносвіти перегляне шкільну програму через війну

Експертна комісія має визначити, чи залишати російські твори у шкільній програмі

Міністерство освіти і науки перегляне шкільну програму зі світової літератури та історії через війну Росії проти України. Про це заявив голова освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак в ефірі єдиного телемарафону.

За його словами, експертна комісія МОН має визначити, чи залишати російські твори у шкільній програмі, а якщо залишати, то - які саме.

«Є класичні твори, які вивчає весь світ, є Достоєвський, Чехов чи Толстой. Але вичищати те, що несе якусь пропагандистську частку, – це будемо робити. Класику, напевно, варто вивчати», - зазначив Бабак.

«Зараз ми серйозно переглянемо всю шкільну програму. І це буде стосуватися не тільки літератури, це буде стосуватися й історії. Але для цього є величезні й дуже фахові експертні групи в Міністерстві освіти. Це не зовсім питання депутатів, але ми будемо всіляко підтримувати експертів в їх рішеннях», – пояснив він.

Водночас Бабак заперечив, що Україна повністю відмовиться від уроків російської мови в школах, тому що це може порушити права дітей нацменшин.

Раніше Головне управління розвідки Міноборони повідомляло, що на окупованій території російські війська вилучають та знищують українську літературу та підручники історії.

Найбільшу зацікавленість російських загарбників викликають книжки щодо історії українських Майданів, АТО/ООС, історії українських визвольних змагань. До «екстремістської» літератури відносять шкільні підручники історії України, наукову та популярну історичну літературу.

Окупанти мають цілий перелік заборонених до згадування імен. Серед них: Мазепа, Петлюра, Бандера, Шухевич, Чорновіл. В містах Кремінна, Рубіжне (Луганська область), Городня (Чернігівська область) відомі випадки вилучення книжки «Справа Василя Стуса» Вахтанга Кіпіані. Знайдені книжки вилучаються, знищуються на місці або вивозяться у невідомому напрямку.

Нагадаємо, що Україна може ввести у школах новий предмет – військово-патріотичне виховання.

Також зі шкільної програми може зникнути урок російської мови.

Тим часом окупанти готують у Криму «табори перекваліфікації» для українських учителів.