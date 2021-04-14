З 24 квітня Росія закриває Керченську протоку – ЗМІ

За інформацією Цаплієнка, термін скасування припису жовтень 2021 року

РФ закриває Керченську протоку «через навчання». Про це повідомив військовий журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram.

«За отриманою інформацією від служби капітана порту надіслано морський припис, винесений Росією щодо заборони проходження з 24 квітня року суден під іноземним прапором та військових кораблів іноземних держав Керченської протоки в напрямку Азовського моря у зв’язку із проведенням військових навчань РФ», – написав журналіст.

За інформацією Цаплієнка, термін скасування припису жовтень 2021 року.

«Крім отримання повного військового контролю над Азовом, вони ще економічно вбивають Маріупольський морський порт, який живе за рахунок транспортування вантажів іноземними суднами», – заявив він.

Сьогодні стало відомо, що Росія перекидає 15 кораблів у Чорне море.

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