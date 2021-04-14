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    Росія перекидає 15 кораблів у Чорне море

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    У РФ повідомляють про морські навчання - Росія перекидає 15 кораблів у Чорне море
    У РФ повідомляють про морські навчання
    Фото з відкритих джерел

    Кораблі РФ здійснюють перехід із Каспійського до Чорного моря

    П'ятнадцять кораблів Каспійської флотилії РФ прямують з Каспійського до Чорного моря «на навчання», повідомив 13 квітня південний військовий округ міноборони РФ, передають російські ЗМІ.

    Зазначається, що «15 кораблів КФЛ, в тому числі три артилерійських і вісім десантних катерів, а також судна забезпечення, здійснюють міжфлотський перехід з Каспійського до Чорного моря».

    Російські військові заявили, що екіпажі катерів Каспійської флотилії у взаємодії з силами Чорноморського флоту візьмуть участь в морських навчаннях.

    Повідомляється, що кораблі вже провели тренування з подолання умовного мінного загородження.

    Також наголошується, що в навчальних стрільбах будуть задіяні літаки та вертольоти морської авіації та противоповітряної оборони Чорноморського флоту.

    8 квітня повідомлялося, що десантні та артилерійські катери Каспійської флотилії Росії почали міжфлотський перехід в Чорне море в рамках так званих навчань.

    Нагадаємо, американські ракетні есмінці Donald Cook і Roosevelt, пройшовши протоку Гібралтар, увійшли в акваторію Середземного моря. За даними МЗС Туреччини, кораблі повинні увійти в Чорне море 14 і 15 квітня. Вони пробудуть там до 4–5 травня.

    Roosevelt і Donald Cook поряд з аналогічними есмінцями Ross і Arleigh Burke, розміщеними на постійній основі в Європі на іспанській військовій базі в Роте, разом з наземними базами ПРО Aegis в Польщі і Румунії є складовими частинами програми побудови європейської поетапної адаптивної системи протиракетної оборони.

    У міністерстві закордонних справ Росії назвали провокацією прямування кораблів Військово-морських сил США в Чорне море. Як заявив заступники глави МЗС РФ Сергій Рябков, США «здійснюють провокацію», направляючи свої військові кораблі в Чорне море, що загрожує «ризиком інцидентів».

    До слова, США, Німеччина і Франція закликали Росію припинити провокації на Донбасі.

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    Теги: МЗС Росія Чорне море Міноборони РФ навчання
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