Росія перекидає 15 кораблів у Чорне море

Кораблі РФ здійснюють перехід із Каспійського до Чорного моря

П'ятнадцять кораблів Каспійської флотилії РФ прямують з Каспійського до Чорного моря «на навчання», повідомив 13 квітня південний військовий округ міноборони РФ, передають російські ЗМІ.

Зазначається, що «15 кораблів КФЛ, в тому числі три артилерійських і вісім десантних катерів, а також судна забезпечення, здійснюють міжфлотський перехід з Каспійського до Чорного моря».

Російські військові заявили, що екіпажі катерів Каспійської флотилії у взаємодії з силами Чорноморського флоту візьмуть участь в морських навчаннях.

Повідомляється, що кораблі вже провели тренування з подолання умовного мінного загородження.

Також наголошується, що в навчальних стрільбах будуть задіяні літаки та вертольоти морської авіації та противоповітряної оборони Чорноморського флоту.

8 квітня повідомлялося, що десантні та артилерійські катери Каспійської флотилії Росії почали міжфлотський перехід в Чорне море в рамках так званих навчань.

Нагадаємо, американські ракетні есмінці Donald Cook і Roosevelt, пройшовши протоку Гібралтар, увійшли в акваторію Середземного моря. За даними МЗС Туреччини, кораблі повинні увійти в Чорне море 14 і 15 квітня. Вони пробудуть там до 4–5 травня.

Roosevelt і Donald Cook поряд з аналогічними есмінцями Ross і Arleigh Burke, розміщеними на постійній основі в Європі на іспанській військовій базі в Роте, разом з наземними базами ПРО Aegis в Польщі і Румунії є складовими частинами програми побудови європейської поетапної адаптивної системи протиракетної оборони.

У міністерстві закордонних справ Росії назвали провокацією прямування кораблів Військово-морських сил США в Чорне море. Як заявив заступники глави МЗС РФ Сергій Рябков, США «здійснюють провокацію», направляючи свої військові кораблі в Чорне море, що загрожує «ризиком інцидентів».

До слова, США, Німеччина і Франція закликали Росію припинити провокації на Донбасі.

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