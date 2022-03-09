З Енергодару виїхали перші автобуси з евакуйованими – Кирило Тимошенко
До 21.00 очікується встановлення режиму тиші для гуманітарних коридорів евакуації за кількома маршрутами
9 березня до 21.00 триватиме евакуація мирного населення з регіонів, котрі постраждали від російської навали. Про це повідомляє заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
Так, за його інформацією, з Енергодару до Запоріжжя «вирушили евакуаційні автобуси з мешканцями міста». Він оприлюднив відео, як транспорт рушає з Енергодару.
Також у Полтавській області формується колона для евакуації з Сум. Супровід здійснює Український Червоний Хрест.
Український Червоний Хрест супроводжуватиме евакуаційні колони і у Київській області.
В цілому до 21.00 очікується встановлення режиму тиші для гуманітарних коридорів евакуації за кількома маршрутами, інформує Тимошенко.
Це такі маршрути, як Енергодар – Запоріжжя, Суми – Полтава, Ізюм – Лозова, Маріуполь – Запоріжжя, Волноваха – Покровськ.
А щодо міст пристоличного регіону, то з Ворзеля, Бородянки, Бучі, Ірпеня та Гостомеля евакуація населення здійснюватиметься до Києва.