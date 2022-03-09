  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    З Енергодару виїхали перші автобуси з евакуйованими – Кирило Тимошенко

    З Енергодару до Запоріжжя &laquo;вирушили евакуаційні автобуси з мешканцями міста&raquo; - З Енергодару виїхали перші автобуси з евакуйованими – Кирило Тимошенко
    З Енергодару до Запоріжжя «вирушили евакуаційні автобуси з мешканцями міста»

    До 21.00 очікується встановлення режиму тиші для гуманітарних коридорів евакуації за кількома маршрутами

    9 березня до 21.00 триватиме евакуація мирного населення з регіонів, котрі постраждали від російської навали. Про це повідомляє заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

    Так, за його інформацією, з Енергодару до Запоріжжя «вирушили евакуаційні автобуси з мешканцями міста». Він оприлюднив відео, як транспорт рушає з Енергодару.

    Також у Полтавській області формується колона для евакуації з Сум. Супровід здійснює Український Червоний Хрест.

    Український Червоний Хрест супроводжуватиме евакуаційні колони і у Київській області.

    В цілому до 21.00 очікується встановлення режиму тиші для гуманітарних коридорів евакуації за кількома маршрутами, інформує Тимошенко.

    Це такі маршрути, як Енергодар – Запоріжжя, Суми – Полтава, Ізюм – Лозова, Маріуполь – Запоріжжя, Волноваха – Покровськ.

    А щодо міст пристоличного регіону, то з Ворзеля, Бородянки, Бучі, Ірпеня та Гостомеля евакуація населення здійснюватиметься до Києва.

    Теги: Запоріжжя Маріуполь Полтава Суми червоний хрест транспорт Кирило Тимошенко Енергодар #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    З Енергодару виїхали перші автобуси з евакуйованими – Кирило Тимошенко