На Майдані Незалежності відбувся концерт-заклик про закриття неба над Україною

Прозвучав гімн України, гімн Європи та класичні твори

Концерт «Вільне небо/Free Sky» на підтримку заклику до держав світу закрити небо над Україною та зупинити війну відбувся сьогодні, у день народження українського поета Тараса Шевченка 9 березня, на Майдані Незалежності у центрі Києва.

Музиканти симфонічного оркестру «Київ-Класик», які залишилися в столиці, під керівництвом диригента, артиста ЮНЕСКО в ім'я миру Германа Макаренка виконали гімн України та гімн Європи (фрагмент «Оди до радості» Людвіга ван Бетховена), а також низку відомих українських музичних творів.

Також пролунали: фрагмент балету «Лілея» українського композитора Костянтина Данькевича за однойменною баладою Тараса Шевченка; «Козачок» із першої опери на лібрето українською мовою «Запорожець за Дунаєм» Семена Гулака-Артемовського; українська народна пісня «Ніч яка місячна»; фрагмент увертюри до опери «Тарас Бульба» Миколи Лисенка.

Нагадаємо, якщо над Україною закриють небо для польотів російської авіації, це суттєво змінить перебіг війни та сприятиме розв'язанню низки питань, зокрема гуманітарних.

Якщо над Україною закриють небо для польотів російської авіації, це суттєво змінить перебіг війни та сприятиме розв'язанню низки питань, зокрема гуманітарних.