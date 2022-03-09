ЄС готує санкції проти ще 160 росіян

Санкції будуть офіційно прийняті Радою ЄС шляхом письмової процедури

Європейський Союз підготував новий пакет санкцій проти Росії, до списку потрапили ще 160 осіб, серед яких олігархи та члени Ради Федерації РФ. Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише «Європейська правда».

«Ми ще більше посилюємо мережу санкцій у відповідь на військову агресію Росії проти України. Санкції проти 160 осіб: олігархи, члени Ради Федерації РФ, банківський сектор Білорусі, експорт морської навігаційної техніки до Росії, додавання криптоактивів», – повідомила фон дер Ляєн у Twitter.

У середу комітет постійних представників ЄС схвалив розширення санкцій проти РФ і Білорусі за вторгнення в Україну. Зокрема, були ухвалені заходи спрямовані на виключення 3 білоруських банків із системи SWIFT. Також були затверджені санкції проти морського сектора РФ.

Ці санкції будуть офіційно прийняті Радою ЄС шляхом письмової процедури з метою їх швидкої публікації в Офіційному журналі Європейського Союзу.

Нагадаємо, Британія запроваджує нові авіаційні санкції проти Росії.

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