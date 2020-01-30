У США вітер здув «стіну Трампа»



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Пошкоджені сталеві панелі так званої стіни Трампа були відновлені і зараз будівництво триває

Прикордонники швидко відреагували і перекрили кордон з Мексикою

Частина споруджуваної «стіни Трампа» на кордоні США і Мексики звалилася від пориву сильного вітру. Про це повідомляє The Guardian.

Відомо, що фрагменти споруджуваної стіни, висотою дев'ять метрів, впали на мексиканську територію.

«На щастя, мексиканська влада швидко відреагувала і змогла перекрити рух на сусідній вулиці. Інцидент буде обговорюватися з будівельним підрядником, щоб уникнути подібного в майбутньому», — сказав прикордонник Карлос Питонес.

За його словами, панелі були швидко вилучені з мексиканської сторони і відновлені.

"I own buildings. I'm a builder; I know how to build. Nobody can build like I can build. Nobody. And the builders in New York will tell you that. I build the best product." -@realDonaldTrumphttps://t.co/Ygj6vKqrdQ — Tom Steyer (@TomSteyer) January 30, 2020

Як відомо, президент США Дональд Трамп пообіцяв побудувати стіну на кордоні між США і Мексикою в ході своєї передвиборної кампанії в 2016 році. Стіна на кордоні США і Мексики призначена для запобігання незаконного переходу кордону мексиканцями.

Раніше повідомлялося, що будівництво стіни на кордоні США і Мексики обійдеться американському бюджету в $8 млрд.

Нагадаємо, 24 січня у США набули чинності нові правила отримання візи для вагітних жінок. Тепер їх будуть розглядати як громадян, які приїхали на лікування.

Раніше вже повідомлялося, що Сполучені Штати Америки планують посилити правила видачі туристичних віз для іноземок, які приїжджають в США народжувати дітей.

Також нагадаємо, що глава Білого дому Дональд Трамп планує розширити список країн, громадянам яких обмежать в'їзд на територію США.