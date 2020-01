У США вітер здув «стіну Трампа»

Прикордонники швидко відреагували і перекрили кордон з Мексикою

Частина споруджуваної «стіни Трампа» на кордоні США і Мексики звалилася від пориву сильного вітру. Про це повідомляє The Guardian.

Відомо, що фрагменти споруджуваної стіни, висотою дев'ять метрів, впали на мексиканську територію.

«На щастя, мексиканська влада швидко відреагувала і змогла перекрити рух на сусідній вулиці. Інцидент буде обговорюватися з будівельним підрядником, щоб уникнути подібного в майбутньому», — сказав прикордонник Карлос Питонес.

За його словами, панелі були швидко вилучені з мексиканської сторони і відновлені.

"I own buildings. I'm a builder; I know how to build. Nobody can build like I can build. Nobody. And the builders in New York will tell you that. I build the best product." -@realDonaldTrumphttps://t.co/Ygj6vKqrdQ