З понеділка на дорогах розпочнеться сезон увімкнених фар



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Правила увімкнених фар діють з 1 жовтня по 1 травня

Поліція Київської області нагадала водіям, що з 1 жовтня керманичі транспортних засобів мають вмикати фари вдень. Про це повідомив відділ комунікацій патрульної поліції у Київській області.

«З 1 жовтня на заміських дорогах необхідно включати денні ходові вогні або ближнє світло фар. Відповідно до пункту 9.8 Правил дорожнього руху, з 1 жовтня по 1 травня дане положення є обов’язковим для виконання і покликане підвищити безпеку дорожнього руху на затемнених ділянках дороги як в світлий час доби, так і в темний», — йдеться у повідомленні.

Саме в зазначений період, у зв’язку із скороченням світлового дня і погодними умовами виникає необхідність у підвищенні видимості автомобіля для пішоходів та інших учасників руху.

За ігнорування цієї норми, згідно частини 2 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення за «Порушення водіями транспортних засобів правил користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку, використання цих приладів та їх переобладнання з порушенням вимог відповідних стандартів» передбачено штраф у розмірі 425 гривень.

Слід нагадати, що в Україні завтра, 27 вересня, набудуть чинності нові правила паркування автомобілів.