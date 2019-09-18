За 10 років кількість жінок в ЗСУ збільшилась у 15 разів графіка



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У 2008 році жінок в армії було лише 1800

Нині у війську 27 074 жінок-військовослужбовців, з них 949 — старші офіцери

Кількість жінок-військовослужбовців у Збройних силах України з 2008 року збільшилася в 15 разів.

Про це повідомляється на сайті Міноборони.

«За даними Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних сил України нині у війську 27 074 жінок-військовослужбовців, з них 949 — старші офіцери. Для порівняння, торік у війську проходило службу 24 897, у 2017-му - понад 23 тисячі», - йдеться в повідомленні.

Для порівняння зазначається, що у 2008 році жінок в армії було лише 1800.

Окрім того, за інформацією Міноборони, статус учасника бойових дій за участь в АТО/ООС надано 9916 жінкам, 166 військовослужбовиць у період з 2014 року відзначено державними нагородами України.