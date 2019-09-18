  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    За 10 років кількість жінок в ЗСУ збільшилась у 15 разів

    графіка
    • Розсилка
    <p>У 2008 році жінок в армії&nbsp;було лише 1800</p> - За 10 років кількість жінок в ЗСУ збільшилась у 15 разів

    У 2008 році жінок в армії було лише 1800

    Нині у війську 27 074 жінок-військовослужбовців, з них 949 — старші офіцери

    Кількість жінок-військовослужбовців у Збройних силах України з 2008 року збільшилася в 15 разів.

    Про це повідомляється на сайті Міноборони.

    «За даними Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних сил України нині у війську 27 074 жінок-військовослужбовців, з них 949 — старші офіцери. Для порівняння, торік у війську проходило службу 24 897, у 2017-му - понад 23 тисячі», - йдеться в повідомленні.

    Для порівняння зазначається, що у 2008 році жінок в армії було лише 1800.

    1568748356-887

    Окрім того, за інформацією Міноборони, статус учасника бойових дій за участь в АТО/ООС надано 9916 жінкам, 166 військовослужбовиць у період з 2014 року відзначено державними нагородами України.

    ЗСУ Міноборони учасники АТО військові Україна жінка Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ