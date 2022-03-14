За час війни з «гарячих точок» вивезено понад 2 млн людей – офіс Зеленського

В Україну доставлено понад 50 тис. т гуманітарної допомоги

Заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що з початку військового вторгнення Росії в Україну, з українських міст, де ведуться бойові дії, вивезено понад 2 млн людей. Про це сьогодні він повідомив в ефірі загальноукраїнського телемарафону, передає «Главком».

За його словами, «Укрзалізниця» вивезла понад 2 млн осіб. Ще близько 150 тис. людей евакуйовано автобусами через гуманітарні коридори. Всього працювало 26 гуманітарних коридорів.

Водночас заступник керівника офісу президента наголосив: протягом чотирьох днів не вдається довезти гуманітарну допомогу до Маріуполя, який окупанти тримають у блокаді. Станом на 14 березня український гумконвой стоїть у 60 км від Маріуполя. Далі його не пропускає противник.

Окремо Кирило Тимошенко зазначив, що в Україну доставлено понад 50 тис. т гуманітарної допомоги.

«Ми не залишаємо людей сам на сам», – запевнив представник офісу президента.