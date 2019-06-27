За день на Донбасі 18 обстрілів, поранено українського військового



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Бойовики на Донбасі

Окупанти стріляли із заборонених артилерійських систем

З початку сьогоднішньої доби бойовики 18 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, в результаті поранений один український військовослужбовець.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Так, збройні формування Російської Федерації на Донбасі обстрілювали позиції українських підрозділів із застосуванням заборонених артилерійських систем калібру 152 та 122 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм, а також з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Обстріли зафіксовано в районі населених пунктів Опитне, Старогнатівка, Мар'їнка, Лебединське, Новотроїцьке, Хутір Вільний, Золоте-4, Новгородське, Новолуганське, Луганське, Оріхове і Світлодарськ.