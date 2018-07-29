За добу на Донбасі двоє українських бійців загинули та двох поранено



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Українські військовослужбовці на Донбасі

Російські окупаційні війська у суботу вели прицільний вогонь в основному із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

Упродовж минулої доби, 28 липня, противник на Донбасі 25 разів відкривав вогонь по позиціях українських військ, у тому числі тричі із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це йдеться у ранковому звіту операції Об’єднаних сил.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь в основному із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по захисниках Кримського, Світлодарська, Авдіївки, Пісків, Мар’їнки, Лебединського, Гнутового, Широкиного, Павлополя та Водяного. Разом з цим, окупанти поблизу Кримського та Водяного застосовували 82-мм міномети.

Також, ворог здійснив спробу захопити позиції одного з підрозділів у районі населеного пункту Кримське силами диверсійно-розвідувальної групи. Об'єднані сили були змушені застосувати чергові вогневі засоби, зазнавши втрат противник відступив.

За минулу добу у ході бойових дій двоє військовослужбовців Об’єднаних сил загинули і двоє отримали поранення. Чотирьох окупантів знищено, ще шістьох поранено.

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ п’ять разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Кримського, Опитного та Павлополя.

Нагадаємо, на Донеччині військові Національної гвардії упродовж двох діб затримали вісьмох підозрюваних у співпраці з бойовиками «ДНР».