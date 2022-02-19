За добу проти Covid-19 вакцинували понад 67 тис. українців

Від початку вакцинальної кампанії від коронавірусу було щеплено 15 667 268 осіб

В Україні упродовж 18 лютого від коронавірусу було вакциновано більше ніж 67, 6 тисяч осіб, інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

«67 636 людей вакциновано проти Covid-19. Першу дозу отримали 17 783 людини, другу дозу – 29 476 людей, додаткову дозу отримали 498 людей, бустерну дозу – 19 879 людей», - йдеться у повідомленні.

Від початку вакцинальної кампанії від коронавірусу було щеплено 15 667 268 осіб, із них отримали першу дозу – 15 667 266, дві дози – 15 100 993 особи, отримали додаткову дозу – 26 339 осіб, бустерну – 656 080. Загалом в Україні було проведено 31 450 678 щеплень від Covid-19.

Як повідомлявлось, за минулу добу в Україні було зафіксовано 31 125 нових підтверджених випадків коронавірусу.