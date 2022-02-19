  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    За добу проти Covid-19 вакцинували понад 67 тис. українців

    Бустерну дозу вже отримали понад 26 тис. осіб - За добу проти Covid-19 вакцинували понад 67 тис. українців
    Бустерну дозу вже отримали понад 26 тис. осіб

    Від початку вакцинальної кампанії від коронавірусу було щеплено 15 667 268 осіб

    В Україні упродовж 18 лютого від коронавірусу було вакциновано більше ніж 67, 6 тисяч осіб, інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

    «67 636 людей вакциновано проти Covid-19. Першу дозу отримали 17 783 людини, другу дозу – 29 476 людей, додаткову дозу отримали 498 людей, бустерну дозу – 19 879 людей», - йдеться у повідомленні.

    Від початку вакцинальної кампанії від коронавірусу було щеплено 15 667 268 осіб, із них отримали першу дозу – 15 667 266, дві дози – 15 100 993 особи, отримали додаткову дозу – 26 339 осіб, бустерну – 656 080. Загалом в Україні було проведено 31 450 678 щеплень від Covid-19.

    Як повідомлявлось, за минулу добу в Україні було зафіксовано 31 125 нових підтверджених випадків коронавірусу.

    Читайте також інтерв'ю: Інфекціоніст Сергій Крамарев: Немовлята лікуються довше, у них перебіг «Омікрона» важчий
    Теги: Міністерство охорони здоров'я Україна вакцинація коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    За добу проти Covid-19 вакцинували понад 67 тис. українців