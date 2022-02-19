Коронавірусна статистика. За добу виявлено понад 31 тис. нових випадків

18 лютого до лікарень потрапило 3 208 українців

Протягом 18 лютого в Україні виявили 31 125 нових хворих на коронавірус. Загальна кількість інфікованих зросла до 3 703 323 осіб, повідомляє пресслужба МОЗ.

18 лютого до лікарень потрапило 3 208 українців.

Від ускладнень коронавірусної хвороби померло 260 громадян. За весь час пандемії було зафіксовано 104 366 летальних випадків.

Також учора вилікуватися від коронавірусу вдалося 30 487 українцям. Усього коронавірус побороли 3 926 496 громадян.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 667 268 людей, з них отримали першу дозу – 15 667 266 людей, отримали дві дози – 15 100 993 людини, отримали додаткову дозу – 26 339 людей, бустерну дозу – 656 080 людей. Загалом проведено 31 450 678 щеплень.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 4391;

Вінницька область – 596;

Волинська область – 949;

Дніпропетровська область – 2523;

Донецька область – 1564;

Житомирська область – 1373;

Закарпатська область – 419;

Запорізька область – 1295;

Івано-Франківська область – 469;

Київська область – 1257;

Кіровоградська область – 418;

Луганська область – 682;

Львівська область – 911;

Миколаївська область – 1349;

Одеська область – 2657;

Полтавська область – 1346;

Рівненська область – 734;

Сумська область – 967;

Тернопільська область – 560;

Харківська область – 2096;

Херсонська область – 987;

Хмельницька область – 898;

Черкаська область – 1280;

Чернівецька область – 338;

Чернігівська область – 1066.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, педіатр Євген Комаровський розповів про новий штам коронавірусу «Омікрон» і пояснив, як зрозуміти, що ви підчепили саме його.

Зазначимо, Міністерство охорони здоров'я України скоротило терміни лікування пацієнтів з Covid-19. Раніше пацієнт з Covid-19 мав перебувати на лікуванні 10 днів від дати появи симптомів або від дати забору матеріалу на тестування. Повторне тестування могло проводитися не раніше 10 днів з моменту появи симптомів або першого позитивного тесту. Тепер же повторне тестування можна проводити через п’ять днів з дня появи симптомів або позитивного результату ПЛР-тестування.

Нагадаємо, до України прибула велика партія таблеток від Covid-19 виробництва американської фармацевтичної компанії Merck Sharp&Dohme. Йдеться про 60 тис. курсів препарату «Молнупіравір». Це противірусний препарат прямої дії, який блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду. Цим самим він запобігає розмноженню вірусу і знижує ризик тяжкого перебігу хвороби.