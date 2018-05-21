За квітень Розенко заробив майже 44 тисячі гривень



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Павло Розенко

Фактична сума коштів, отриманих віце-прем'єром, становила 35 241 гривню

Заробітна плата віце-прем'єр-міністра Павла Розенка за квітень становила 43,8 тис. гривень. Про це сказано у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит видання «Українські Новини».

Відповідно до нього, Розенку було нараховано за квітень 43 778 гривень, з них посадовий оклад становив 17 000 гривень, надбавка за вислугу років - 8 500 гривень, надбавка за інтенсивність праці - 14 450 гривень, індексація - 428 гривень, премія - 3 400 гривень.

Сума утриманих податків становила 8 537 гривень, з них податок з доходів фізичних осіб - 7 880 гривень, військовий збір - 657 гривень.

Фактична сума коштів, отриманих віце-прем'єром, становила 35 241 гривню.

Як повідомлялось, Розенко задекларував 615,3 тис. гривень доходів за 2017 рік. Зарплата Розенко в березні перевищує оклад на 26 тис. гривень.