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    За квітень Розенко заробив майже 44 тисячі гривень

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    Павло Розенко - За квітень Розенко заробив майже 44 тисячі гривень
    Павло Розенко

    Фактична сума коштів, отриманих віце-прем'єром, становила 35 241 гривню

    Заробітна плата віце-прем'єр-міністра Павла Розенка за квітень становила 43,8 тис. гривень. Про це сказано у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит  видання «Українські Новини». 

    Відповідно до нього, Розенку було нараховано за квітень 43 778 гривень, з них посадовий оклад становив 17 000 гривень, надбавка за вислугу років - 8 500 гривень, надбавка за інтенсивність праці - 14 450 гривень, індексація - 428 гривень, премія - 3 400 гривень. 

    Сума утриманих податків становила 8 537 гривень, з них податок з доходів фізичних осіб - 7 880 гривень, військовий збір - 657 гривень. 

    Фактична сума коштів, отриманих віце-прем'єром, становила 35 241 гривню.

    Як повідомлялось, Розенко задекларував 615,3 тис. гривень доходів за 2017 рік. Зарплата Розенко в березні перевищує оклад на 26 тис. гривень.

     

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