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    Думки вголос

    Підозрюваний в організації вбивства активістки Гандзюк вже незабаром буде на волі

    • Мустафа Найєм

      Народний депутат

    • Розсилка
    Владислав Мангер під вартою пробуде до 3 березня, якщо не сплатить заставу - Підозрюваний в організації вбивства активістки Гандзюк вже незабаром буде на волі
    Владислав Мангер під вартою пробуде до 3 березня, якщо не сплатить заставу

    Тепер можна послухати і палкі промови Генерального прокурора

    Мовою оригіналу

    Суд избрал Владиславы Мангеру, подозреваемому в организации убийства Екатерины Гандзюк меру пресечения в виде содержания под стражей. НО с правом внесения залога в размере чуть меньше $100 тыс.

    Это означает, что господин Мангер меньше чем через сутки будет на свободе. Учитывая огромный общественный резонанс вокруг убийства Екатерины, тяжесть самого преступления и общественное положение Владислава Мангера, которое позволяет ему оказывать давление на свидетелей и органы досудебного расследования, такое решение суда - это либо имитация, либо приговор следствию.

    Имитация суда, который не учёл все обстоятельства. Или полный провал следствия и прокуратуры, которые не смогли или не захотели собрать и предоставить суду убедительные доказательства причастности подозреваемого к убийству. В спешке. По политическим мотивам. Из-за непрофессионализма или чтобы успеть к намеченной дате.

    А теперь я готов послушать пламенные речи Генерального прокурора про «пиар на крови», «танцы на костях» и прочие ведомственные мероприятия по случаю такого провала. И чтобы это было так же гневно и жестко, как на последней пресс-конференции или хотя бы как на заседании парламентского комитета.

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    Джерело: блог Мустафи Найєма

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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