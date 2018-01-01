За останні півроку у порти Криму нелегально зайшло майже 600 човнів

Більшість 500 човнів припливли у кримські порти з Росії

591 корабель зайшов у кримські порти з 1 серпня по 31 січня. Про це повідомляє Міністерство з тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. Переважна більшість — це вантажні човни. Найбільшу кількість порушень Міністерство зафіксувало в грудні та січні. 528 суден зареєстровані в Російській



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Більшість 500 човнів припливли у кримські порти з Росії

591 корабель зайшов у кримські порти з 1 серпня по 31 січня.

Про це повідомляє Міністерство з тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

Переважна більшість — це вантажні човни. Найбільшу кількість порушень

Міністерство зафіксувало в грудні та січні. 528 суден зареєстровані в Російській Федерації. Українські закони порушили кораблі з Палау (Мікронезія прим ред.), африканських Того та Сьєрра-Леоне і з Союзу Коморських Островів.

Нагадаємо, що у грудні Міністерство інфраструктури заявило, що відстежує пересування суден, які заходять до портів анексованого Криму. Після того, як судно ідентифіковане, міністерство інформує їхніх власників та державу, під прапором якої ходить судно, про відповідальність за порушення. Україна оцінює захід суден до таких портів порушенням міжнародного права.





