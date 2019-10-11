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    Президент розповів, як ставиться до легалізації зброї Україні

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    Президент розповів, як ставиться до легалізації зброї Україні

    Зеленський вважає несвоєчасною легалізацію зброї

    Президент Володимир Зеленський вважає передчасним легалізувати носіння вогнепальної зброї в Україні.

    Про це він заявив на пресмарафоні.

    «Я думаю, що в країні, на території якої дуже багато зброї, неофіційної, ми не можемо давати можливість, щоби люди носили зброю», — сказав він.

    Зеленський додав, що в майбутньому це можна буде обговорювати в «якомусь форматі», але зараз це передчасно.

    «На території нашої країни дуже багато зброї, неофіційної, різної. Через те, що у нас війна. І зрозуміло, що коли почалася війна, у нас в кожній сімї була зброя. Всі купували, частину віддавали військовим, частину залишали. Вся боялися. Я гадаю, що зараз зброя повинна бути заборонена. Колись, в якомусь форматі ми можемо це обговорювати. Мені здається, що буде хаос», — зазначив він.

    Зазначимо, у квітні Зеленський, коли ще був кандидатом у президенти, заявляв, що виступає проти легалізації зброї й за дозвіл на використання марихуани у медичних цілях.

    зброя війна Володимир Зеленський президент
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