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    У світі

    Канада призупинила продаж зброї Туреччині

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    <p>Туреччина 9 жовтня почала масштабну антитерористичну операцію на півночі Сирії</p> - Канада призупинила продаж зброї Туреччині

    Туреччина 9 жовтня почала масштабну антитерористичну операцію на півночі Сирії

    Фото: Anadolu

    Канада рішуче засуджує військове вторгнення Туреччини в Сирію

    Канада призупинила поставки озброєння в Туреччину через проведення Анкарою військової операції на півночі Сирії.

    Про це повідомляє телеканал France24.

    В канадському МЗС заявили, що Канада рішуче засуджує військове вторгнення Туреччини в Сирію, яке може підірвати стабільність і без того нестабільного регіону та погіршити гуманітарну ситуацію.

    У зв'язку з цим канадська влада вирішила призупинити видачу ліцензій на продаж зброї Анкарі.

    До слова, Рада Безпеки ООН збереться в середу для обговорення останніх подій в Сирії, на півночі якої Туреччина проводить військову операцію.

    Нагадаємо, 9 жовтня Туреччина почала масштабну антитерористичну операцію в районах Сирії на схід від річки Євфрат. Метою операції, що отримала назву «Джерело миру», є ліквідація терористичної загрози біля кордонів Туреччини і створення зони безпеки, в яку добровільно повернуться мільйони сирійських біженців.

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