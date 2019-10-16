Канада призупинила продаж зброї Туреччині



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Туреччина 9 жовтня почала масштабну антитерористичну операцію на півночі Сирії Фото: Anadolu

Канада рішуче засуджує військове вторгнення Туреччини в Сирію

Канада призупинила поставки озброєння в Туреччину через проведення Анкарою військової операції на півночі Сирії.

Про це повідомляє телеканал France24.

В канадському МЗС заявили, що Канада рішуче засуджує військове вторгнення Туреччини в Сирію, яке може підірвати стабільність і без того нестабільного регіону та погіршити гуманітарну ситуацію.

У зв'язку з цим канадська влада вирішила призупинити видачу ліцензій на продаж зброї Анкарі.

До слова, Рада Безпеки ООН збереться в середу для обговорення останніх подій в Сирії, на півночі якої Туреччина проводить військову операцію.

Нагадаємо, 9 жовтня Туреччина почала масштабну антитерористичну операцію в районах Сирії на схід від річки Євфрат. Метою операції, що отримала назву «Джерело миру», є ліквідація терористичної загрози біля кордонів Туреччини і створення зони безпеки, в яку добровільно повернуться мільйони сирійських біженців.