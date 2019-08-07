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    За півроку надходження до місцевих бюджетів зросли на 20,7%

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    За півроку надходження до місцевих бюджетів зросли на 20,7%

    Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 20,7%, або на 25,9 млрд гривень

    Упродовж січня-липня цього року до місцевих бюджетів надійшло 150,9 млрд гривень, що більше на 20,7% порівняно з аналогічним періодом 2018 року.

    Про це повідомляється на порталі «Децентралізація» 7 серпня з посиланням на пресслужбу Державної фіскальної служби України.

    «Протягом січня-липня 2019 року до місцевих бюджетів надійшло 150,9 млрд гривень. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 20,7%, або на 25,9 млрд гривень. За 7 місяців 2018 року до місцевих бюджетів було спрямовано 125,1 млрд гривень», - йдеться у повідомленні.

    Також зазначається, що у липні цього року до місцевих бюджетів надійшло 23,4 млрд грн, що на 23,8%, або на 4,5 млрд грн більше липня 2018 року.

    «Податок та збір на доходи фізичних осіб є головним джерелом наповнення доходів місцевих бюджетів та займає найбільшу питому вагу – 60,9 %. Протягом січня-липня 2019 року надходження зазначеного податку та збору склали 92,0 млрд грн, що на 22,5%, або на 16,9 млрд грн перевищує надходження відповідного періоду 2018 року», - додають у повідомленні.

    Крім того зауважують, що у липні поточного року платники спрямували до місцевих бюджетів 14,8 млрд грн податку та збору на доходи фізичних осіб, що на 25,5%, або на 3,0 млрд грн більше липня 2018 року.

    децентралізація бюджет гроші фінанси
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