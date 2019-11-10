Затримання Мазура - політично сфабрикована Росією справа, - посол



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Андрій Дещиця заявив, що Росія не вперше використовує Інтерпол для переслідувань українців у Польщі

Є вже близько 10 таких випадків у Польщі, коли російська сторона через Інтерпол намагається затримати і екстрадувати до Росії українців, зазначив Дещиця

Посол України у Польщі Андрій Дещиця назвав затримання ветерана АТО Ігоря Мазура політично сфабрикованою Росією справою.

Про це Дещиця заявив в коментарі «Укрінформ».

«Це не перший такий випадок, коли затримують українських громадян. Є вже близько десяти таких випадків у Польщі, коли російська сторона через Інтерпол намагається затримати і екстрадувати до Росії українців, які брали участь у військових операціях на сході України»,- сказав Дещиця.

За його словами, ці люди зараз перебувають у польських СІЗО, їх справи перебувають на розгляді польських правоохоронних і судових органів. Однак жодного випадку екстрадиції українців до Росії не було.

Дещиця запевнив, що у справі Мазура він перебуває у постійному контакті з представниками польської влади - заступником глави МЗС Польщі Марціном Пшидачем, а також віцемаршалком Сейму Малгожатою Госєвською.

«Польська сторона розуміє значимість цієї справи»,- підкреслив Дещиця.

За його словами, упродовж 48-ми годин польський суд ухвалить рішення у справі про тимчасовий арешт Мазура.

«Ми намагатимемося переконати суд, щоб він передав українця на поруки генконсулу України. Маючи вже попередній досвід, ми доводитимемо, що це - політично сфабрикована справа Російської Федерації»,- переконаний Дещиця.

Раніше віцеспікерка Сейму Польщі Малґожата Ґошєвська запевнила, що затримання співробітника секретаріату Уповноваженої Верховної Ради з прав людини, активіста та добровольця Ігоря Мазура з позивним «Тополя» в Польщі є «виключно технічним» кроком і гарантує невинність затриманого.

За словами віцеспікерки, польські правоохоронці затримали «особу, яка фігурує в реєстрі», для з’ясування ситуації.

«Я запевняю вас, що дорога до Росії не є відкритою. Польська влада та суди ретельно розслідуватимуть цю справу, а я, зі свого боку, допомагаю і гарантую невинність Ігоря Мазура щодо російських звинувачень», — додала Ґошєвська.

Нагадаємо, представник офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Андрій Мамалига повідомив про затримання у Польщі одного з лідерів УНА-УНСО Ігора Мазура (позивний «Тополя»).

Як повідомлялося, під посольством Польщі в Києві відбувається акція на підтримку затриманого ветерана.

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