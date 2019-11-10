Україна у суді в Польщі проситиме відпустити Мазура на поруки, - посол



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Один з лідерів УНА-УНСО Ігор Мазур (позивний «Тополя»)

В судовому засіданні у місті Хелм, де будуть обирати запобіжний захід Мазуру, візьме участь генконсул України в Любліні

Посол України в Польщі Андрій Дещиця заявив про намір української сторони просити відпустити на поруки одного з лідерів УНА-УНСО, ветерана АТО Ігоря Мазура «Тополю« на засіданні суду щодо обрання йому запобіжного заходу.

Про це Дещиця написав на своїй сторінці у Facebook.

«У судовому засіданні, яке має відбутися в найближчі дні і на якому належить прийняти рішення про тимчасовий запобіжний захід з утримання Ігоря в Польщі, візьме участь Генконсул України в Любліні. Будемо звертатися до суду з проханням взяти Ігоря на поруки і звільнити з-під варти», - зазначив посол.

Він зазначив, що посольство інформує дружину Тополі про стан справи і перебуває у постійному контакті з МЗС, МВС, Офісом Омбудсмена, ВРУ, Генпрокуратурою, депутатами, з польськими партнерами в МЗС, Сеймі, Офісі Омбудсмена, активістами та громадськими діячами.

За словами Дещиці, це вже не перший випадок, коли РФ використовує міжнародні правоохоронні органи для політичних переслідувань. Лише у Польщі протягом останніх двох років зафіксовано до десяти таких випадків. Однак, поки ці справи тільки на стадії вивчення і розгляду і польська сторона жодного українського бійця Росії не передала.

Раніше віцеспікерка Сейму Польщі Малґожата Ґошєвська запевнила, що затримання співробітника секретаріату Уповноваженої Верховної Ради з прав людини, активіста та добровольця Ігоря Мазура з позивним «Тополя» в Польщі є «виключно технічним» кроком і гарантує невинність затриманого.

За словами віцеспікерки, польські правоохоронці затримали «особу, яка фігурує в реєстрі», для з’ясування ситуації.

«Я запевняю вас, що дорога до Росії не є відкритою. Польська влада та суди ретельно розслідуватимуть цю справу, а я, зі свого боку, допомагаю і гарантую невинність Ігоря Мазура щодо російських звинувачень», — додала Ґошєвська.

Нагадаємо, представник офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Андрій Мамалига повідомив про затримання у Польщі одного з лідерів УНА-УНСО Ігора Мазура (позивний «Тополя»).

Як повідомлялося, під посольством Польщі в Києві відбувається акція на підтримку затриманого ветерана.

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