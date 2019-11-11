Ветеран АТО Мазур розповів, що він робив на російсько-чеченській війні



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Ігор Мазур запевнив, що не брав участі в бойових діях у Чечні Фото: Радіо Свобода

Мазур дав прес-конференцію в Любліні, на якій розповів, чому був у Чечні

Затриманий у Польщі ветеран АТО та співробітник секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ігор Мазур спростував свою участь у російсько-чеченській війні. Про це він повідомив на брифінгу у Польщі, пише Радіо Свобода.

«Я не брав участі у бойових діях, я був на території Чечні у той час. Ми приїхали туди, як журналісти, і я працював у прес-центрі «Вільний Кавказ». Українські прикордонники не попереджали мене, що я у списку Інтерполу», — заявив Мазур у Любліні.

Він додав що у Польщі був кілька разів після того, як звільнився зі Збройних сил. «Я був у базі Інтерполу з 2014 року, просто Інтерпол не давав хід цьому. Останні місяці Росія почала активно працювати на міжнародному рівні. Інтерпол здався і включив нас у так званий «чорний список». На жаль, Інтерпол допомагає у цьому Росії», – додав Мазур.

Ігор Мазур (Тополя) народився у Хмельницькій області та отримав фах вчителя історії та правознавця. Був керівником осередку «Правого сектора» у Київській області і начальником штабу 24 сотні самооборони Майдану під час Революції гідності.

З травня 2014 перебував у зоні АТО. З квітня 2015 року — офіцер Збройних сил, командир роти, заступник начальника штабу розвідувального батальйону в секторі «М». Після демобілізації у 2016 році став заступником голови партії УНА-УНСО.

9 листопада у Польщі, на прикордонному пункті Дорогуск було затримано українського політика, одного з лідерів УНА-УНСО, 46-річного ветерана АТО Ігоря Мазура.

У запиті Російська Федерація звинувачує Мазура в тероризмі, а саме — в участі в першій чеченській війні на боці військ президента Чечні, генерала Джохара Дудаєва у складі батальйону УНСО «Вікінг». Матеріали запиту РФ на затримання Мазура ґрунтуються на справі політв’язнів Кремля Миколи Карпюка і Станіслава Клиха.

10 листопада польська прокуратура віддала Мазура на поруки українському консулу.

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