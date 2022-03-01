За п'ять днів втрати російського агресора в Україні сягнули майже 6 тис. солдатів

В Україні триває шостий день війни, розв’язаної путінською Росією.

Українська армія знищила та пошкодила 846 бойових броньованих машин ворога

Протягом 24 лютого-1 березня (на 6 ранку) сумарні орієнтовні втрати російського противника становили 5710 солдатів. Ще 200 військових окупанта потрапили до полону, повідомляє генеральний штаб ЗСУ.

Крім цього, українська армія знищила та пошкодила 29 літаків, 29 гелікоптерів, 198 танків, 846 бойових броньованих машин, 77 артилерійських систем, 7 засобів ППО, 24 системи реактивної системи залпового вогню, 60 цистерн з пальним, 3 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 2 катери, 305 автомобільної техніки.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Як відомо, в Україні триває шостий день війни, розв’язаної путінською Росією.