Окупанти знову завдали ракетних ударів по Харкову (відео)

Зазначається, що снаряд міг потрапити у зоопарк

Одна із ракет потрапила на Майдан Свободи

Російські окупанти з ранку 1 березня завдали ракетного удару по Харкову. Зокрема одна із ракет потрапила на Майдан Свободи. Про це повідомив радник міністра МВС Антон Геращенко.

На відео видно, як великий вибух стається на найбільшій площі Харкова, недалеко від будівлі обласної адміністрації.

Зазначається, що снаряд міг потрапити у зоопарк.

Як повідомлялося, російські військові підривають підстанції в Харкові, спричиняючи проблеми з електро- та водопостачанням. До слова, армія готується зустріти окупанта. Мешканців Черкас і району попередили про постріли та вибухи.

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