  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Окупанти знову завдали ракетних ударів по Харкову (відео)

    Зазначається, що снаряд міг потрапити у зоопарк - Окупанти знову завдали ракетних ударів по Харкову (відео)

    Зазначається, що снаряд міг потрапити у зоопарк

    фото скріншот відео

    Одна із ракет потрапила на Майдан Свободи

    Російські окупанти з ранку 1 березня завдали ракетного удару по Харкову. Зокрема одна із ракет потрапила на Майдан Свободи. Про це повідомив радник міністра МВС Антон Геращенко.

    На відео видно, як великий вибух стається на найбільшій площі Харкова, недалеко від будівлі обласної адміністрації.

    Зазначається, що снаряд міг потрапити у зоопарк.

    Як повідомлялося, російські військові підривають підстанції в Харкові, спричиняючи проблеми з електро- та водопостачанням. До слова, армія готується зустріти окупанта. Мешканців Черкас і району попередили про постріли та вибухи.

    Читайте також:

    Теги: Росія МВС окупанти Антон Геращенко вбивство обстріл радник #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Окупанти знову завдали ракетних ударів по Харкову (відео)