У Вінниці університет створив станцію глибокого сортування сміття



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Відходи розділяють у 20 контейнерів

У Вінниці на базі Донецького національного університету імені Василя Стуса створили станцію глибокого сортування твердих відходів. Сировину пропонують розмежовувати на 20 фракцій. Для кожної підготувати контейнер. Станція розташована в одному з корпусів навчального закладу, за адресою вулиця Академіка Янгеля, 4. Роботу розпочне вже завтра, 7 травня.

Університет наголошує, що основною задачею вузу є не збір сміття, а ознайомлення людей з підходами поводження із вторинною сировиною.

«Сьогодні в Україні переробляється від 3 до 5% загальної кількості сміття. Це сумна статистика. В нас прийнято згадувати, що Швеція купує сміття, однак досить активною на ринку закупівлі є Україна. Щороку ми закуповуємо близько 400 тисяч тонн різної сировини, що придатна для повторного використання: і макулатура, і ПЕТ-пляшка, і склобій. Вінницькі підприємства, на жаль, також закуповують сировину, тому що в Україні її просто немає.

У Вінницькій області щороку запускають сортувальні лінії сміття, але жодна з них на цей час не працює так, як планувалося. Сортуючи тверді побутові відходи на полігоні, більша їх частина втрачається через забруднення органічним сміттям», - розповідає голова ГО «Наше Поділля» Юрій Степанець, який став одним з ініціатором даного проекту.

Саме тому основною метою станції, що працюватиме на базі університету, стане навчання відвідувачів, як правильно підготувати побутові відходи для того, щоб вони в подальшому не потрапили на полігон.

На станції будуть окремо збирати такі фракції:

ПЕТ зелена ПЕТ прозора ПЕТ синя ПЕТ коричнева ПЕТ біла Кришечки окремо Ємності від миючих засобів Поліетилен Скло біле Скло кольорове Жесть Алюміній Пакет з пакетами (шуршик) Пластмаса Паперові стаканчики Картон Офісний папір А4 Чеки Газети Tetra Pack

Сьогодні кураторами проекту стали майбутні біологи.

«Думав, що це буде невеличка група студентів біологічного факультету, а тут все більше і більше студентів зацікавилися реалізацією цієї ідеї.

Наша першочергова задача – навчити, як це правильно слід робити в кожному домогосподарстві, навчальному закладі, школі… Думаю, з часом зробимо такі ж станції в інших корпусах. В перспективі, можливо, зможемо заробляти на цьому гроші», - зазначив ректор Донецького національного університету імені Василя Стуса Роман Гринюк.

Студентка ДонНУ Марія Юзькова розповіла, що станція працюватиме один раз на тиждень, в середу, – з 12:30 до 18 години. Вінничани зможуть приходити із своєю вже відсортованою воринною сировиною, а представники біологічного факультету вказуватимуть, чи правильно люди розмежували сміття. Коли в контейнерах набиратиметься достатня кількість ТПВ, їх віддаватимуть ЕКО-сервісу, який транспортуватиме відходи у місця їх переробки.

Якщо університету вдасться заробляти на цьому кошти, то їх планують витрачати на різноманітні екологічні проекти.

Джерело: vinnitsa.info