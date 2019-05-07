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    У Вінниці університет створив станцію глибокого сортування сміття

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    У Вінниці університет створив станцію глибокого сортування сміття

    Відходи розділяють у 20 контейнерів

    У Вінниці на базі Донецького національного університету імені Василя Стуса створили станцію глибокого сортування твердих відходів. Сировину пропонують розмежовувати на 20 фракцій. Для кожної підготувати контейнер. Станція розташована в одному з корпусів навчального закладу, за адресою вулиця Академіка Янгеля, 4. Роботу розпочне вже завтра, 7 травня.

    Університет наголошує, що основною задачею вузу є не збір сміття, а ознайомлення людей з підходами поводження із вторинною сировиною.

    «Сьогодні в Україні переробляється від 3 до 5% загальної кількості сміття. Це сумна статистика. В нас прийнято згадувати, що Швеція купує сміття, однак досить активною на ринку закупівлі є Україна. Щороку ми закуповуємо близько 400 тисяч тонн різної сировини, що придатна для повторного використання: і макулатура, і ПЕТ-пляшка, і склобій. Вінницькі підприємства, на жаль, також закуповують сировину, тому що в Україні її просто немає.

    У Вінницькій області щороку запускають сортувальні лінії сміття, але жодна з них на цей час не працює так, як планувалося. Сортуючи тверді побутові відходи на полігоні, більша їх частина втрачається через забруднення органічним сміттям», - розповідає голова ГО «Наше Поділля» Юрій Степанець, який став одним з ініціатором даного проекту.

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    Саме тому основною метою станції, що працюватиме на базі університету, стане навчання відвідувачів, як правильно підготувати побутові відходи для того, щоб вони в подальшому не потрапили на полігон.

    На станції будуть окремо збирати такі фракції:

    1. ПЕТ зелена
    2. ПЕТ прозора
    3. ПЕТ синя
    4. ПЕТ коричнева
    5. ПЕТ біла
    6. Кришечки окремо
    7. Ємності від миючих засобів
    8. Поліетилен
    9. Скло біле
    10. Скло кольорове
    11. Жесть
    12. Алюміній
    13. Пакет з пакетами (шуршик)
    14. Пластмаса
    15. Паперові стаканчики
    16. Картон
    17. Офісний папір А4
    18. Чеки
    19. Газети
    20. Tetra Pack

    Сьогодні кураторами проекту стали майбутні біологи.

    «Думав, що це буде невеличка група студентів біологічного факультету, а тут все більше і більше студентів зацікавилися реалізацією цієї ідеї.

    Наша першочергова задача – навчити, як це правильно слід робити в кожному домогосподарстві, навчальному закладі, школі… Думаю, з часом зробимо такі ж станції в інших корпусах. В перспективі, можливо, зможемо заробляти на цьому гроші», - зазначив ректор Донецького національного університету імені Василя Стуса Роман Гринюк.

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    У Вінниці університет створив станцію глибокого сортування сміття
    У Вінниці університет створив станцію глибокого сортування сміття
    У Вінниці університет створив станцію глибокого сортування сміття
    У Вінниці університет створив станцію глибокого сортування сміття

    Студентка ДонНУ Марія Юзькова розповіла, що станція працюватиме один раз на тиждень, в середу, – з 12:30 до 18 години. Вінничани зможуть приходити із своєю вже відсортованою воринною сировиною, а представники біологічного факультету вказуватимуть, чи правильно люди розмежували сміття. Коли в контейнерах набиратиметься достатня кількість ТПВ, їх віддаватимуть ЕКО-сервісу, який транспортуватиме відходи у місця їх переробки.

    Якщо університету вдасться заробляти на цьому кошти, то їх планують витрачати на різноманітні екологічні проекти.

    Джерело: vinnitsa.info

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