У Вінниці університет створив станцію глибокого сортування сміття
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Відходи розділяють у 20 контейнерів
У Вінниці на базі Донецького національного університету імені Василя Стуса створили станцію глибокого сортування твердих відходів. Сировину пропонують розмежовувати на 20 фракцій. Для кожної підготувати контейнер. Станція розташована в одному з корпусів навчального закладу, за адресою вулиця Академіка Янгеля, 4. Роботу розпочне вже завтра, 7 травня.
Університет наголошує, що основною задачею вузу є не збір сміття, а ознайомлення людей з підходами поводження із вторинною сировиною.
«Сьогодні в Україні переробляється від 3 до 5% загальної кількості сміття. Це сумна статистика. В нас прийнято згадувати, що Швеція купує сміття, однак досить активною на ринку закупівлі є Україна. Щороку ми закуповуємо близько 400 тисяч тонн різної сировини, що придатна для повторного використання: і макулатура, і ПЕТ-пляшка, і склобій. Вінницькі підприємства, на жаль, також закуповують сировину, тому що в Україні її просто немає.
У Вінницькій області щороку запускають сортувальні лінії сміття, але жодна з них на цей час не працює так, як планувалося. Сортуючи тверді побутові відходи на полігоні, більша їх частина втрачається через забруднення органічним сміттям», - розповідає голова ГО «Наше Поділля» Юрій Степанець, який став одним з ініціатором даного проекту.
Саме тому основною метою станції, що працюватиме на базі університету, стане навчання відвідувачів, як правильно підготувати побутові відходи для того, щоб вони в подальшому не потрапили на полігон.
На станції будуть окремо збирати такі фракції:
- ПЕТ зелена
- ПЕТ прозора
- ПЕТ синя
- ПЕТ коричнева
- ПЕТ біла
- Кришечки окремо
- Ємності від миючих засобів
- Поліетилен
- Скло біле
- Скло кольорове
- Жесть
- Алюміній
- Пакет з пакетами (шуршик)
- Пластмаса
- Паперові стаканчики
- Картон
- Офісний папір А4
- Чеки
- Газети
- Tetra Pack
Сьогодні кураторами проекту стали майбутні біологи.
«Думав, що це буде невеличка група студентів біологічного факультету, а тут все більше і більше студентів зацікавилися реалізацією цієї ідеї.
Наша першочергова задача – навчити, як це правильно слід робити в кожному домогосподарстві, навчальному закладі, школі… Думаю, з часом зробимо такі ж станції в інших корпусах. В перспективі, можливо, зможемо заробляти на цьому гроші», - зазначив ректор Донецького національного університету імені Василя Стуса Роман Гринюк.
Студентка ДонНУ Марія Юзькова розповіла, що станція працюватиме один раз на тиждень, в середу, – з 12:30 до 18 години. Вінничани зможуть приходити із своєю вже відсортованою воринною сировиною, а представники біологічного факультету вказуватимуть, чи правильно люди розмежували сміття. Коли в контейнерах набиратиметься достатня кількість ТПВ, їх віддаватимуть ЕКО-сервісу, який транспортуватиме відходи у місця їх переробки.
Якщо університету вдасться заробляти на цьому кошти, то їх планують витрачати на різноманітні екологічні проекти.
Джерело: vinnitsa.info