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    Видатний український спортсмен разом з дружиною і донькою поприбирав ліс на своїй батьківщині (фото)

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    Дмитро Підручний каже, що стільки сміття зібрав, навіть не заходячи у глибину лісу - Видатний український спортсмен разом з дружиною і донькою поприбирав ліс на своїй батьківщині (фото)
    Дмитро Підручний каже, що стільки сміття зібрав, навіть не заходячи у глибину лісу
    Instagram Дмитра Підручного

    Дмитро Підручний - громадянин у найліпшому розумінні цього слова

    У нашій країні зазвичай так відбувається: ті, хто смітить, за собою не прибирає і навпаки - ті, хто не смітить, прибирають за іншими. Один із прикладів здорової людини - чемпіон світу з біатлону Дмитро Підручний.

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    Відсвяткувавши Великодні свята, Дмитро разом із друзями й сім'єю поприбирав сміття на узліссях у рідному селі Острів поблизу Тернополя. Допомагали спортсменові зокрема дружина Ольга і донька Ірина.  

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    Видатний український спортсмен разом з дружиною і донькою поприбирав ліс на своїй батьківщині (фото)
    Видатний український спортсмен разом з дружиною і донькою поприбирав ліс на своїй батьківщині (фото)
    Видатний український спортсмен разом з дружиною і донькою поприбирав ліс на своїй батьківщині (фото)
    Видатний український спортсмен разом з дружиною і донькою поприбирав ліс на своїй батьківщині (фото)
    Instagram Дмитра Підручного

    «Дощ не завадив нам все ж зібратися та зробити бодай частинку лісу чистішою. Хоча в ліс ми так і не зайшли... Прибрали десь 100 метрів біля дороги, і всі мішки, які в нас були (а їх було огого багато), закінчилися. Дякуємо дівчатам, які долучилися до нас! Це точно не остання зустріч, бо сміття в лісі - непочатий край», - підписав Підручний світлини у себе в Instagram.

     Читайте також: Дмитро Підручний: піду захищати країну, якщо виникне потреба
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    біатлон сміття Дмитро Підручний
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