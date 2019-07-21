За тиждень Нацбанк придбав на міжбанку $40 млн



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На початку липня міжнародні резерви України зросли на 1,2 мільярда доларів.

Протягом 15-19 липня Національний банк України викупив 40 мільйонів доларів на міжбанківському валютному ринку. Це у 3,46 раза менше, ніж тижнем до цього.

Про це йдеться у даних Національного банку України.

Так, від початку липня 2019 року Національний банк суттєво наростив обсяги викупу валюти, придбавши майже 460 мільйонів доларів за перші два тижні. Загалом, від початку липня Нацбанк придбав вже пів мільярда доларів, які направили на поповнення міжнародних резервів.

Від початку 2019 року міжнародні валютні резерви України поповнили на 2,13 мільярда доларів шляхом викупу валюти на міжбанківському ринку. При цьому за цей час продали 231,4 мільйона доларів для стримування стрибків долара.

На початку липня міжнародні резерви України зросли на 1,2 мільярда доларів.