За тиждень тепличні огірки подорожчали на 30%



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Попит на тепличні огірки на українському ринку залишається досить високим

Сьогодні комбінати пропонують до продажу насіння соняшнику за ціною 12-15 грн/кг

На поточному тижні тепличні комбінати України підвищили ціни на огірки. Тільки з початку тижня ціна на тепличні огірки в Україні зросла в середньому на 29%. Про це повідомляє EastFruit.

Зростання цін, за словами учасників ринку, як і раніше було пов'язано з сезонною нестачею пропозиції, хоча, в деяких господарствах уже приступили до збирання огірка другого сівозміни. Крім того, напередодні святкових вихідних помітно зросла активність покупців, що також сприяло подорожчання даної продукції.

Сьогодні комбінати пропонують до продажу насіння соняшнику за ціною 12-15 грн/кг ($0,48-0,60 за кг).

При цьому учасники ринку відзначають, що, незважаючи на настільки стрімке подорожчання, попит на тепличні огірки на українському ринку залишається досить високим. Важливо відзначити, що подорожчання тепличних огірків, крім усього іншого, сприяло обмежена пропозиція ґрунтової продукції. Основну частку продукції відкритого ґрунту зараз представляє огірки невисокої якості, що підвищує інтерес покупців до якісної продукції з теплиць.

Варто додати, що в кінці серпня 2018 року тепличні огірки українські комбінати пропонували до продажу в середньому в 1,5 рази дешевше, ніж сьогодні.