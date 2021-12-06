За тиждень українські медики зробили майже 1,3 млн Covid-щеплень

У неділю майже 71 тис. людей вакциновано проти Covid-19

Від початку вакцинальної кампанії щеплено першою дозою 13,7 млн осіб

Майже 1,3 млн щеплень проти Covid-19 зроблено за минулий тиждень в Україні. Про це інформує пресцентр МОЗ.

За минулу добу, 5 грудня, 70 797 людей вакциновано проти Covid-19. Першу дозу отримали 27 161 людина, повністю імунізовані – 43 636 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено першою дозою 13,7 млн осіб, імунізовані та отримали дві дози – 11,8 млн українців. Загалом проведено 25 559 141 щеплення.

Також за минулу добу зафіксовано 4 478 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 429, медпрацівників – 52).

Напередодні було госпіталізовано 1 660 осіб, летальних випадків – 239, одужало – 9 082 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3,5 млн осіб;

одужало – трохи більше 3 млн осіб;

летальних випадків – 88,5 тис.;

проведено ПЛР-тестувань – 16 млн.

Графіка: МОЗ

Нагадаємо, з 6 грудня в Україні почали діяти посилені карантинні правила.

Додатково розробляються зміни до постанови, які зобов’яжуть мандрівників, що повернулись із країн, де виявили штам «Омікрон», відбувати самоізоляцію.

Раніше вчені спрогнозували, скільки ще триватиме пандемія коронавірусу.

До слова, щоб отримати 1000 гривень за програмою «єПідтримка» вакцинованим необхідно згенерувати сертифікат вакцинації у застосунку «Дія».