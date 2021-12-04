Вчені спрогнозували, скільки ще триватиме пандемія коронавірусу

За прогнозами британських науковців пандемія може тривати ще кілька років

Фахівці наголосили, що прогнози щодо термінів можуть змінюватися, якщо заходи загальносвітового стримування поширення інфекції будуть недостатньо ефективні

Британські вчені, фахівці Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE) визначили термін пандемії коронавірусу. На їхню думку, Covid-19 буде становити небезпеку мінімум до 2026 року. Свої висновки вони представили в заяві, опублікованій на офіційному сайті організації.

«SARS-CoV – 2 все ще становить загрозу для системи охорони здоров'я та вимагає активного контролю за допомогою вакцинації та моніторингу даних протягом щонайменше п'яти наступних років»,– сказано в повідомленні.

При цьому фахівці підкреслюють, що дані терміни можуть збільшиться у тому випадку, якщо заходи з вакцинації, епідеміологічного контролю і загальносвітового стримування поширення інфекції будуть недостатньо ефективні.

У заяві також наголошується, що протягом 5-10 років, досить імовірно, буде потрібно підтримувати колективний імунітет за допомогою вакцин і бустерів, а також використовувати інші заходи (тестування, вентиляція, ізоляція хворих та інше) для контролю поширення захворювання.

Також вчені вказали, що у Великобританії, у порівнянні з іншими країнами Європи, ситуація із захворюваністю Covid-19 стабілізувалася завдяки вакцинації населення країни.

Також вчені Гарвардської медичної школи виявили кілька ймовірних мутацій, які дозволять коронавірусу ухилятися від імунного захисту, а також знижувати ефективність лікування на основі антитіл. Це також стосується природного імунітету, придбаного в результаті інфекцій або вакцинації.

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До слова, вже 23 країни повідомили Всесвітню організацію охорони здоров’я про виявлення штаму коронавірусу «Омікрон».

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