Чим схожі Україна та Південна Африка? Медики наводять цікаві паралелі

Україні слід уважно придивитися до кейсу Південної Африки, де були проблеми з вакцинацією від Covid-19

«Південній Африці, як і в Україні, щеплення роблять дуже повільно

Активне розповсюдження світом нового варіанту коронавірусу викликав багато обговорень цього тижня. В Українському центрі охорони здоров’я (UHC) вважають, що Україні й деяким іншим країнам Європи слід уважно придивитися до кейсу Південної Африки, де були проблеми з вакцинацією від Covid-19. Про це ідеться у тижневій аналітиці UHC.

Так, співзасновник Українського центру охорони здоров’я Павло Ковтонюк зауважує, що у Південній Африці, як і в Україні, щеплення роблять дуже повільно. Відтак, там з’явився новий штам Covid-19.

«Історія вакцинації в Південній Африці має драматичне продовження: у погано вакцинованому населенні з'явився новий варіант вірусу, який може створити потрясіння на весь наступний рік і для усього світу. Але України це теж стосується. А також інших країн із «середнім рівнем доходів» – недостатньо розвинених, щоб вакцинувати своїх громадян, стримати поширення вірусу на запобігти мутаціям. Але достатньо розвиненим, щоб бути тісно інтегрованими зі світом та становити для нього загрозу. Наше головне завдання на наступний рік – зробити усе, щоб не стати країною, яка змусить увесь світ вивчити ще одну літеру грецького алфавіту», – вважає Павло Ковтонюк.

Раніше повідомлялося, що за даними Світового банку, саме в країнах із доходами нижче середнього (серед них і Україна) найбільша частка невакцинованих. Загальна кількість населення цієї групи складає близько 3 мільярда 300 мільйонів людей і вакциновані в них тільки 27% двома дозами, та 43% однією. Тобто 1,3 млрд населення цієї групи не отримали жодної дози вакцини.

Також стало відомо, скільки українців буде вакциновано до кінця року, зокрема 28% однією дозою, та 38% – двома.

Тим часом, у Міністерстві охорони здоров'я України заявили, що 43,8% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти Covid-19, а 37,2% пройшли повний курс вакцинації.

До слова, Німеччина посилює обмеження для невакцинованих від Covid-19. Культура та дозвілля по всій країні будуть відкриті лише для тих, хто пройшов вакцинацію чи перехворів.