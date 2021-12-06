В Австрії введуть штрафи за відмову від вакцинації: від 600 до 3600 євро

Громадянам віком від 14 років доведеться кожні три місяці сплачувати штраф у розмірі 600 євро за відмову від вакцинації

Обов’язкова вакцинація розпочнеться з 1 лютого 2022 року.

В Австрії введуть штрафи за відмову від вакцинації від коронавірусу. Розмір штрафу починатиметься з 600 євро. Про це пише австрійське видання PULS 24.

Обов’язкова вакцинація розпочнеться з 1 лютого 2022 року. Наразі розробляють законопроект щодо покарання за відмову від вакцинації. PULS 24 отримав у своє розпорядження текст цього законопроекту.

Так, відповідно до планів австрійської влади, з 15 березня громадянам віком від 14 років доведеться кожні три місяці сплачувати штраф у розмірі 600 євро за відмову від вакцинації.

Максимальний розмір штрафу досягатиме 3600 євро, але при його розрахунку буде враховуватися дохід та фінансовий стан громадянина.

Кошти, виручені зі штрафів планують відправити на підтримку австрійських лікарень.

Не загрожуватимуть штрафи:

дітям до 14 років;

вагітним;

людям з протипоказаннями до вакцинації;

тим, хто одужав від Covid-19.

Нагадаємо, раніше в столиці Австрії Відні розпочали вакцинацію дітей віком від 5 до 11 років, хоча Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) ще не схвалило імунізацію для цієї вікової групи.

Ще наприкінці жовтня було відомо, що Австрія може запровадити локдаун для невакцинованих. Із понеділка Словаччина вводить локдаун для невакцинованих громадян.