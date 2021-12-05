У Брюсселі відбулися масові протести проти ковід-обмежень (відео)
Організатори заходу протестують, зокрема, проти обов'язкової вакцинації медсестринського персоналу
У Брюсселі в другій половині дня в неділю розпочалася демонстрація проти обмежень, здійснених урядом для боротьби з пандемією, повідомляє RTBF.
Це нове зібрання під назвою «Марш за свободу, акт 2» має намір повторити успіх першого Національного маршу 21 листопада, який зібрав майже 35 тис. учасників.
Організатори заходу, дозволеного в останній момент, протестують, зокрема, проти Covid Safe Ticket (CST) та обов'язкової вакцинації медсестринського персоналу.
Під час першого маршу 21 листопада на нього відгукнулися різні ультраправі рухи. Цього разу ситуація виглядає менш напруженою.
Поліція присутня на заході як у формі, так і в цивільному, щоб уникнути зіткнень.
До слова, понад 40 тис. людей 4 грудня пройшли маршем Віднем на знак протесту проти локдауну та планів зробити обов’язковими щеплення для стримування пандемії.
Люди несли таблички з написами «Я вирішу сам», «Зробимо Австрію знову великою» та «Нові вибори».
Як відомо, у світі зробили понад 8,09 млрд щеплень проти коронавірусної інфекції.
Нагадаємо, у двох бегемотів у зоопарку Антверпена в Бельгії виявлено коронавірус.
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